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Голова МЗС Франції: Говорити про зняття санкцій з Росії поки зарано

Він додав, що для цього потрібен прогрес у стабілізації в Україні
Зняття санкцій проти Росії наразі не на часі, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан перед візитом до Москви.
Голова МЗС Франції: Говорити про зняття санкцій з Росії поки зарано Фото: з вільних джерел

"Тоді санкції можуть бути поступово переглянуті, але ми ще не на цьому етапі", – заявив голова французького дипломатичного відомства, інформує "Радіо Свобода".

Міністеркв оборони Флоренс Парлі заявила про "велику кількість геостратегічних викликів, щодо яких у Франції та Росії спільні інтереси".

"Звісно, ми не погоджуємося в певних питаннях, але це змушує нас посилювати діалог. Ми хочемо вибудувати чесний та вимогливий діалог по всіх цих питаннях, демонструючи відкритість і водночас висуваючи свої умови", – сказала Парлі.

Вона планує зустрітися з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан зустрінеться з російським колегою Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон і президент РФ Володимир Путін 8 вересня провели телефонну розмову і обговорили підготовку до зустрічі "нормандської четвірки".

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09 09 2019 11:41
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