Голова МЗС Франції: Говорити про зняття санкцій з Росії поки зарано
"Тоді санкції можуть бути поступово переглянуті, але ми ще не на цьому етапі", – заявив голова французького дипломатичного відомства, інформує "Радіо Свобода".
Міністеркв оборони Флоренс Парлі заявила про "велику кількість геостратегічних викликів, щодо яких у Франції та Росії спільні інтереси".
"Звісно, ми не погоджуємося в певних питаннях, але це змушує нас посилювати діалог. Ми хочемо вибудувати чесний та вимогливий діалог по всіх цих питаннях, демонструючи відкритість і водночас висуваючи свої умови", – сказала Парлі.
Вона планує зустрітися з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.
Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан зустрінеться з російським колегою Сергієм Лавровим.
Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон і президент РФ Володимир Путін 8 вересня провели телефонну розмову і обговорили підготовку до зустрічі "нормандської четвірки".
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