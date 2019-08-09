Макрон і Путін обговорили телефоном підготовку до зустрічі "нормандської четвірки"
У Кремлі повідомляють, що лідери країн дали позитивну оцінку обміну утримуваних між РФ та Україною 7 вересня "як важливій гуманітарній акції".
"Висловлено сподівання, що це сприятиме нормалізації російсько-українських відносин", - ідеться в повідомленні.
За даними російської сторони, акцентовано на безальтернативності мінського "Комплексу заходів" як основи врегулювання "внутрішньоукраїнського конфлікту", а також "підтверджено взаємну налаштованість на продовження конструктивної спільної роботи в рамках "нормандського формату".
"Президент Росії відзначив доцільність ретельної підготовки порядку денного чергового саміту «нормандської четвірки», а також опрацювання тих рішень, які можуть бути схвалені лідерами за підсумками зустрічі. У цьому контексті звернуто увагу на необхідність виконання Києвом домовленостей, досягнутих у ході попередніх зустрічей на вищому рівні в Парижі та Берліні в 2015 і 2016 роках, включаючи розведення сил і засобів на узгоджених ділянках лінії зіткнення і закріплення в письмовому вигляді «формули Штайнмаєра", - наголошується в повідомленні.
Інформації про телефонну розмову лідерів Росії та Франції на сайті Єлисейського палацу поки що немає.
Нагадаємо, що напередодні ввечері з Путіним телефоном поговорив Зеленський. Президенти наголосили, що "задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу".
Раніше США закликали Росію виконати всі взяті в рамках Мінських угод зобов'язання і заявили, що хотіли б бачити ознаки більш активного діалогу між Росією та Україною".
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