Голова МЗС Нідерландів приїхала до України

Сьогодні міністр закордонних справ Нідерландів Ганке Брейнс Слот прибула в Україну з першим двостороннім візитом і зустрілась із президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться на сайті президента.

Зеленський і Брейнс Слот обговорили ситуацію на фронті та пріоритетні потреби ЗСУ: протиповітряну оборону, артилерійські системи калібру 155 мм і боєприпаси. А також підготовку українських пілотів на винищувачах F-16.

Також вони обговорили функціонування альтернативного "зернового коридору" і посилення його захисту, "формулу миру" і створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії в Україні.

Міністр МЗС Нідерландів і президент також обговорили підготовку до грудневого засідання Європейської ради.

Зеленський має сподівання, що лідери Євросоюзу підтримають початок переговорів про вступ України до ЄС.

Про візит Ганке Брейнс Слот повідомив також голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Нідерланди продовжуватимуть надавати Україні підтримку – від військової допомоги до притягнення до відповідальності за російські злочини, просування вступу України до ЄС та втілення в життя "формули миру". Дякую, Нідерланди!" - написав Кулеба.