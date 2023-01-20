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Голова МЗС Швейцарії підтримує ідею конфіскації російських активів

20 січня 2023, 14:25
Голова МЗС Швейцарії підтримує ідею конфіскації російських активів
Фото: newsru.com
Але через це в нього виник конфлікт із місцевими банками

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що його країна підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів і використання їх для відновлення України, передає Bloomberg.

"Якщо ми серйозно налаштовані на допомогу у відновленні України, ми повинні подумати про те, як ми збираємося це фінансувати", - сказав Кассіс в інтерв'ю швейцарській газеті Tages-Anzeiger.

Слова Кассіса викликали обурення швейцарських банків.

За словами Кассіса, наразі 7,5 мільярдів франків (8,2 мільярда доларів) активів, які Швейцарія заморозила у росіян, що перебувають під санкціями, - частка від 150 мільярдів франків загальних російських активів, які, за оцінками, знаходяться в країні - не можуть бути конфіскованими. Зміна цього закону, ймовірно, потребуватиме референдуму. 

"Ми не можемо просто взяти гроші, які нам не належать, тільки тому, що ми вважаємо це морально правильним", - сказав Кассіс.

Швейцарські банки дуже критично поставилися до цієї пропозиції. Нехтування правами власності в такий спосіб підірве позицію Швейцарії як фінансового центру, цитує газета NZZ слова одного з банкірів, ім'я якого не називається. Інший банкір назвав це "смертним вироком" для швейцарської банківської системи.

Нагадаємо, американські експерти з Фундації захисту демократій закликали світових лідерів тиснути на Швейцарію, аби вона погодилася на постачання Україні боєприпасів для німецьких "Гепардів", а також іншої зброї з європейських країн.


Швейцаріясанкціі проти росії

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