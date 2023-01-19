Американські експерти з Фундації захисту демократій закликали світових лідерів тиснути на Швейцарію, аби вона погодилася на постачання Україні боєприпасів для німецьких "Гепардів", а також іншої зброї з європейських країн. На кону майбутні закупівлі зброї в самої Швейцарії та доля її оборонної промисловості.

Автори публікації Райан Бробст – науковий аналітик Фундації захисту демократій; Джон Харді – заступник директора російської програми цієї організації; Бредлі Боумен – старший директор Центру військової та політичної сили Фундації захисту демократій, зазначають, що поки цього тижня урядовців та бізнес-лідери світу збиралися в Давосі на Всесвітньому економічному форумі, українські солдати боряться та гинуть, захищаючи свої домівки, і решту Європи. А Швейцарія при цьому блокує життєво необхідну допомогу Україні.

Незважаючи на численні прохання, Швейцарія не дозволяє Німеччині надати Україні вкрай необхідні швейцарські боєприпаси для "Гепардів". Експерти переконані, що на саміті в Давосі офіційні особи США та їхніх союзників повинні використати всі можливості, і змусити Швейцарію змінити свій курс.

Як відомо, Німеччина надала Києву самохідні зенітні установки "Гепард", які довели свою ефективність проти безпілотників і крилатих ракет, якими росія бомбардує українські електромережі та інші об'єкти критичної інфраструктури. Вони також ефективно захищали українські сухопутні сили під час їхнього контрнаступу в Харківській області у вересні минулого року. Ба більше, Берлін має намір надати Києву ще сім "Гепардів", і Україна зможе захистити більше об'єктів критичної інфраструктури або перекинути їх на лінію фронту.

Але, як зазначають експерти на сторінках DefenseNews, ці додаткові системи не стануть у нагоді, якщо Україна не отримає достатньої кількості боєприпасів для них. Адже передані раніше боєприпаси вже закінчуються. Німецька компанія Rheinmetall будує новий завод для виробництва 35-мм снарядів для "Гепардів", але воно почнеться лише у червні. Без цього виду зброї, наголошують представники Фундації захисту демократії, українці стануть беззахисними перед російськими атаками і будуть змушені витрачати набагато дорожчі ракети класу "земля-повітря", деякі з яких також вже у дефіциті.

Швейцарія може допомогти, вважають вони, але відмовляється це робити, посилаючись на військовий нейтралітет. Вона неодноразово відхиляла німецькі запити на постачання цих боєприпасів Україні. Ба більше, вона також заблокувала інші поставки зброї в Україну з Іспанії та Данії.

Попри те, що Швейцарія є нейтральною країною, вона є значним експортером військової техніки. "Берн намагається балансувати як еквілібрист – то забороняючи експорт зброї до країн, що перебувають у стані війни, то час від часу послаблюючи ці правила, переважно через бажання підтримати швейцарську оборонну промисловість", – пишуть експерти.

Вони наводять приклад того, як у 2016 році швейцарський уряд вирішив дозволити деякі поставки зброї до Саудівської Аравії та інших країн Близького Сходу, які воюють з підтримуваним Іраном ополченням Хутистів в Ємені. Серед іншого, Берн дозволив Ер-Ріяду отримати боєприпаси для раніше поставлених систем протиповітряної оборони, зазначивши, що боєприпаси будуть використовуватися для "законної військової самооборони" і для "захисту цивільної інфраструктури". (Виникає питання: то чому Україна з точки зору Швейцарії не має права на "законну військову самооборону" і "захист цивільної інфраструктури"? – iPress).

Представники Фундації захисту демократій вважають, що Швейцарія, якби захотіла, могла б зробити подібний виняток і для України. Деякі швейцарські політики стверджують, що для цього навіть не треба вносити зміни до законодавства країни, що регулює продаж зброї і достатньо прийняти просте адміністративне рішення.

Експерти наголошують, що в Давосі американські та європейські лідери повинні чітко дати зрозуміти своїм швейцарським колегам, що непослідовна і жалюгідна позиція Берна щодо передачі боєприпасів для "Гепардів" коштуватиме життя в Україні та матиме наслідки для самої Швейцарії.

І як стверджують експерти, серед наслідків – припинення закупівлі швейцарської зброї, як це вже пропонували деякі політики в Німеччині, яка є одним із найбільших покупців зброї у Швейцарії. Насправді, вважають вони, зменшення залежності від швейцарської зброї логічно. А якщо раптом існує небезпека того, що Берн заблокує постачання запасних частин і боєприпасів до країн НАТО в умовах конфлікту в майбутньому?

Американські посадовці можуть нагадати своїм швейцарським колегам, що США мають поставити до Швейцарії передові системи озброєнь, в тому числі систему протиповітряної оборони Patriot. Ці системи також вкрай необхідні для захисту союзників і американських військ, які перебувають на передовій в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Якщо Швейцарія продовжуватиме відмовляти в дозволі іншим надати Києву боєприпаси для ППО, то Вашингтон може змінити пріоритети щодо майбутніх продажів зброї для захисту інших країн.

Україна захищається від агресії, в якій кремль навмисно обирає мішенню цивільне населення. Перемога росії зруйнує порядок, що склався після Другої світової війни, і сприяв миру і безпеці в Європі. В тому числі й для швейцарців. У цьому світлі позиція Швейцарії заблокувати допомогу Україні – не прояв нейтралітету, а радше жахливе рішення.

Джерело: DefenseNews