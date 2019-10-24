Голова "Нафтогазу" проти заборони на приватизацію ГТС

"А раптом, як говорить Юлія Володимирівна, завтра прийде якась компанія, умовний exxon, і запропонує 300 млрд євро? Ну раптом. А в законі цього немає", - резюмував Коболєв

"Я вважаю цю ідею не просто шкідливою, а кардинально неправильною. Ми, як "Нафтогаз", пропонуватимемо зберегти можливість залучення західного партнера, і на рівень оператора, і на рівень "МГУ", зберігши право за парламентом ухвалювати рішення про вибір такого партнера та про умови входження в це партнерство", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв проти того, щоб включати до законопроекту про відокремлення газотранспортної системи від НАК норму про заборону її приватизації або передачі в концесію, повідомляє "Економічна Правда".

"Я вважаю цю ідею не просто шкідливою, а кардинально неправильною. Ми, як "Нафтогаз", пропонуватимемо зберегти можливість залучення західного партнера, і на рівень оператора, і на рівень "МГУ", зберігши право за парламентом ухвалювати рішення про вибір такого партнера та про умови входження в це партнерство", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Коболєв наголосив, що ухвалення рішення про можливе партнерство все одно залишається за народними депутатами, тоді як реалізація ініціативи лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко підірве довіру до нової влади з боку міжнародних партнерів.

"У такій ситуації (без законодавчо закріпленої заборони - ред.) депутати матимуть можливість ухвалити те рішення, яке визнають за потрібне. Не захочуть - не погодять. Кабмін без них цього зробити не зможе. Тому ми наполягатимемо саме на такому варіанті", - зазначив голова НАК.

"А раптом, як говорить Юлія Володимирівна, завтра прийде якась компанія, умовний exxon, і запропонує 300 млрд євро? Ну раптом. А в законі цього немає", - резюмував Коболєв.

Нагадємо, що голова "Нафтогазу" розраховує на більшу свободу дій в оновленому статуті.