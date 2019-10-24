Голова "Нафтогазу" розраховує на більшу свободу дій в оновленому статуті

"Нам без змін у статуті буде складно досягати результату. Нам потрібно дати змогу виконувати свої функції"

Він повідомив, що нині відбувається процес узгодження нової редакції статуту компанії. Коболєв зазначив, що статут було значно знівечено попереднім урядом через його бажання втручатися в роботу компанії та надмірно контролювати менеджмент.

Менеджменту НАК "Нафтогаз України" потрібна більша свобода дій для досягнення завдань, які ставлять перед компанією, відповідні зміни необхідно внести до статуту компанії, заявив голова правління компанії Андрій Коболєв, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Нам без змін у статуті буде складно досягати результату. Нам потрібно дати змогу виконувати свої функції", - сказав він на форумі "Диригенти змін" у Києві у четвер.

Голова "Нафтогазу" зазначив, що новий уряд поставив завдання збільшити прибутковість на капітал держкомпаній, понад половина якого припадає на "Нафтогаз", до 5%.

Він повідомив, що нині відбувається процес узгодження нової редакції статуту компанії. Коболєв зазначив, що статут було значно знівечено попереднім урядом через його бажання втручатися в роботу компанії та надмірно контролювати менеджмент.

За його словами, необхідність узгоджувати безліч рішень призводить до зростання неефективності, становить ризик фінансових втрат, зокрема, наразі це загрожує можливим програшем компанії в суді на суму $0,5 млрд.

Як зазначив голова "Нафтогазу", статут - це фактично договір між акціонерами, спостережною радою та менеджментом, у якому має бути прописано "червоні лінії" для менеджменту, в рамках яких той може самостійно ухвалювати рішення для досягнення результату.

"Не подобається результат - поміняйте менеджмент", - описав Коболєв правильну конструкцію, наголосивши на важливості свободи менеджменту в ухваленні рішень.

Нагадаємо, що укладання нового контракту на транзит газу дозволить залучити інвестиції в українську ГТС.