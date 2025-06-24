Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"Нафтогаз" відсудив у "Газпрому" $1,37 млрд

24 червня 2025, 10:19
Фото: З відкритих джерел
Справу розглядали у Швейцарії.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" виграла арбітражний суд проти "Газпрому" і тепер російська компанія має виплатити 1,37 млрд доларів українській.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз" Сергйя Корецький написав на Facebook-сторінці.

"Нафтогаз" виграв арбітраж проти "Газпрому" на 1,37 млрд доларів. Міжнародний арбітражний трибунал, який розглядав справу у Швейцарії, зобов'язав "Газпром" виплатити 1,37 млрд доларів на користь НАК "Нафтогаз", - йдеться у дописі. 

Голова НАК додав, що 3 травня 2022 року "Газпром" порушив контрактні зобов'язання, припинивши виплату коштів. Уже у вересні "Нафтогаз" ініціював арбітраж, який російська компанія намагалася заблокувати через російські суди.

"Тепер є остаточне рішення: трибунал з арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік "Нафтогазу", - додав він.

Корецький також зазначив, що наступне завдання - забезпечити виконання такого рішення суду.

Також восени ми писали, що група "Нафтогаз" досягла успіху в арешті російських активів у Фінляндії.

 

НафтогазГазпромсуд

Останні матеріали

Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Політика
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Переклад iPress – 24 червня 2025, 11:34
Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл
Політика
Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 червня 2025, 07:22
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Політика
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 червня 2025, 15:13
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О'Брайен
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 червня 2025, 12:34
Операція
Політика
Операція "безмежна мудрість". Як Трамп вміє в дипломатію та переговори з Іраном – Том Купер
Переклад iPress – 23 червня 2025, 08:35
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Політика
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 червня 2025, 14:06
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Політика
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Переклад iPress – 20 червня 2025, 07:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється