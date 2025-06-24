"Нафтогаз" відсудив у "Газпрому" $1,37 млрд

Справу розглядали у Швейцарії.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" виграла арбітражний суд проти "Газпрому" і тепер російська компанія має виплатити 1,37 млрд доларів українській.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз" Сергйя Корецький написав на Facebook-сторінці.

"Нафтогаз" виграв арбітраж проти "Газпрому" на 1,37 млрд доларів. Міжнародний арбітражний трибунал, який розглядав справу у Швейцарії, зобов'язав "Газпром" виплатити 1,37 млрд доларів на користь НАК "Нафтогаз", - йдеться у дописі.

Голова НАК додав, що 3 травня 2022 року "Газпром" порушив контрактні зобов'язання, припинивши виплату коштів. Уже у вересні "Нафтогаз" ініціював арбітраж, який російська компанія намагалася заблокувати через російські суди.

"Тепер є остаточне рішення: трибунал з арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік "Нафтогазу", - додав він.

Корецький також зазначив, що наступне завдання - забезпечити виконання такого рішення суду.

Також восени ми писали, що група "Нафтогаз" досягла успіху в арешті російських активів у Фінляндії.