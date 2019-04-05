Голова Нацради з теле- і радіомовлення подав у відставку, - ОНОВЛЕНО

Артеменко працював на цій посаді з 2014 року

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко подав у відставку.

"Термін моїх повноважень, як члена Національної Ради, завершується у липні. Проте сьогодні, за два місяця до його закінчення, я прийняв рішення подати у відставку і піти з посади", - повідомляє Артеменко, інформує Нацрада.

Він назвав дві причини такого рішення – втома та пропозиція іншої роботи.

"По-перше, проста людська втома – протягом 5 років в постійному стресі працювати щоденно, по 10-12 годин, інколи навіть без вихідних. По-друге, пропозиція, що надійшла саме в цей час, перейти на іншу роботу", - написав голова Нацради.

Артеменко працював на цій посаді з 2014 року.

Оновлення

Президент Петро Порошенко звільнив голову Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка з посади члена Нацради. Відповідний указ від 4 травня розміщено на сайті глави держави.

"Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: Звільнити Артеменка Юрія Анатолійовича з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться в указі.

Пункт 13 частини першої статті 106 Конституції передбачає, що президент "призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Нагадаємо, що Україна опустилася на одну сходинку нижче у рейтингу свободи ЗМІ у порівнянні з минулим роком.