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В Україні погіршилася ситуація зі свободою слова, - звіт "Репортерів без кордонів"

В оновленому рейтингу Україна посідає 102 місце
Україна опустилася на одну сходинку нижче у рейтингу свободи ЗМІ у порівнянні з минулим роком.
В Україні погіршилася ситуація зі свободою слова, - звіт "Репортерів без кордонів" Фото: 4vlada.com

Правозахисники підкреслюють, що найбільшими викликами для свободи слова в Україні залишаються такі явища, як стеження чи перешкоджання в роботі журналістів-розслідувачів із застосуванням насильства. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на DW.

У організації наголошують, що на ситуацію зі свободою слова негативно позначається війна на Донбасі.

"Ще одне явище, яке не полегшує роботу ЗМІ в Україні, - факт дедалі частішої відмови у в'їзді для закордонних журналістів", - йдеться у звіті.

В індексі свободи ЗМІ сусідня РФ посіла 149-те місце - на одну сходину нижче, порівняно з минулорічними показниками.

"Значне покращення ситуації зі свободою слова спостерігалося у 2018 році у Вірменії, яка піднялася одразу на 19 сходинок, посівши 61-ше місце в рейтингу. Істотне полегшення для роботи журналістів було зафіксовано й у Киргизстані, який за рік піднявся одразу на 15 сходинок, посівши 83-тє місце", - пише DW з посиланням на звіт.

На першому місці в індексі свободи ЗМІ - Норвегія, яка вже втретє лідирує в щорічних рейтингах "Репортерів без кордонів".

Нагадаємо, що ЄС оголосив про започаткування трьох масштабних проектів у сфері підтримки свободи медіа та плюралізму загальною вартістю 2,2 мільйона євро.

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18 04 2019 10:30
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