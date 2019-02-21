Євросоюз виділив €2,2 мільйона на розвиток свободи медіа
"Сьогодні ЄС виділив 2,2 мільйона євро для трьох окремих пілотних проектів у сфері свободи ЗМІ та плюралізму, які спрямовані на розвиток якісної журналістики та транскордонного співробітництва між медіа-професіоналами та медіа-спілками у цифрову епоху", - повідомляється на сайті Європейської комісії, інформує "Укрінформ".
Перший проект із бюджетом 1 мільйон 200 тисяч євро сприятиме мобільності молодих професіоналів у сфері медіа та транскордонному обміну між окремими виданнями та журналістськими спільнотами. Він також спрямований на інноваційний розвиток європейського медіа-сектору та на підвищення його якісного і професійного рівня.
Другий пілотний проект із бюджетом 500 тисяч євро пропонує можливість стажування у ключових європейських медіа-установах для журналістів, які працюють у виданнях, що виходять мовами меншин. Це має сприяти зростанню професійного рівня місцевих видань, учити журналістів ширше сприймати події, сприяти загальному зростанню медіа-культури.
Третій проект, також на півмільйона євро, має на меті уточнення сфер діяльності медіа-організацій на території Євросоюзу. Він допоможе створити спільну платформу для взаємодії між такими організаціями, полегшити їх адаптацію до цифрового світу, що стрімко розвивається.
Нагадаємо, що рівень європейської свободи преси є найбільш крихким, ніж будь-коли, з часу закінчення "холодної війни".
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