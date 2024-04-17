Список 100 найвпливовіших людей світу очолила Юлія Навальная – Time

Список поділений на шість категорій: Митці, Ікони, Лідери, Титани, Новатори і Першопрохідці.

Американський журнал Time опублікував список 100 найвпливовіших людей світу. Зокрема, категорію "Лідери" очолює дружина покійного російського політика Алєксєя Навального Юлія Навальная.

Також до цієї категорії увійшов очільник офісу президента України Андрій Єрмак. Есе про керівника офісу президента України написав колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен, який працює із Єрмаком у робочій групі з безпеки та євроатлантичної інтеграції України. Есе про Навальную – віцепрезидентка США Камала Гарріс.

У своєму інтерв'ю Навальная зазначає, що знала про обговорення щодо можливого обміну її чоловіка, але не має подробиць переговорів. Вона також висловила переконання в тому, що рано чи пізно стануть відомі точні обставини смерті Алєксєя Навального. Сама вона вірить у раніше висловлену соратниками Навального версію про те, що його вбили за прямим розпорядженням владіміра путіна.

Вона також вкотре повторила тезу про, те що нібито "багато хто в росії не підтримує війну, зокрема й ті, хто залишився в країні".

Навальная визнала, що влада України в це не вірить, але, за її словами, "прості українці розуміють, що не всі росіяни проти них".

"Це не війна росії, це війна путіна", – додала вона.

Водночас у переліку є ім'я лише одного українця – глави Офісу президента Андрія Єрмака, який також увійшов до категорії "Лідери".

Варто зазначити, що минулого року категорію "Лідери" очолила перша леді України Олена Зеленська.