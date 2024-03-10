Економічний рейтинг Байдена серед виборців не змінився попри покращення прогнозів – Financial Times

Рейтинг чільного президента США Джо Байдена не зростає, попри покращення економіки США.

Про це йдеться в матеріалі щоденної британської газети Financial Times.

Громадяни Америки все більш задоволені економікою, але неохоче віддають належне Джо Байдену. Це підкреслює виклики перед президентом США у виборчому протистоянні Дональду Трампу.

Фактично половина американських виборців заявили, що зараз живуть комфортно" або здатні покривати витрати з невеликим залишком.

Показник у 48% був зафіксований у березні, порівняно з 43% в листопаді 2023 року.

Ще 30% респондентів оцінили загальний економічний стан США як "відмінний" або "добрий" в березні, порівняно з 21% у листопаді.

На противагу цьому, рейтинг схвалення роботи Байдена з управління економікою в березні залишився незмінним з листопада і становив лише 36%, тоді як 59% не схвалювали її.

"Це погана новина для президента Байдена, оскільки більше виборців негативно оцінюють його економічну діяльність, ніж позитивно. Його кампанію має турбувати те, що незалежні виборці, які можуть вирішити долю виборів, оцінюють його діяльність ще гірше", – заявив професор Школи бізнесу Росса при Мічиганському університеті Ерік Гордон.

Такі результати опитувань з'явилися якраз тоді, коли президент розпочинає свою передвиборчу кампанію, яка частково базується на економічному бумі в США під час його перебування на посаді.

Зростання економіки США того року було найсильнішим серед усіх великих розвинених країн, а інфляція знижувалася, а безробіття і далі залишається на рекордно низькому рівні.

"Ані меседжі пана Байдена, ані дані не схилили багатьох виборців на його бік", – сказав Гордон.

Інфляція залишається найбільшим джерелом стресу для 80% виборців, що лише трохи менше, ніж 82% у листопаді.

Ймовірним позитивним моментом для Байдена стало те, що респонденти, швидше за все, звинувачують "великі корпорації, які користуються перевагами інфляції" у зростанні цін за останні шість місяців.

Також опитування показало, що Трамп зберіг значну перевагу серед виборців у питанні економіки: 40% заявили, що довіряють його управлінню, порівняно з 34% Байдена.

Кожен п'ятий сказав, що не довіряє ні тому, ні іншому. Серед тих, хто називає себе незалежними, лише 16% сказали, що довіряють Байдену більше, ніж Трампу в питаннях економіки, тоді як 29% віддали перевагу Трампу.

Проте Байден повинен переконати виборців, що вагаються, у критично важливих штатах, які є ареною битви, проголосувати за нього знову, щоб виграти переобрання, пише видання.

Опитування було проведене в режимі онлайн з 29 лютого по 4 березня серед 1010 зареєстрованих виборців по всій країні і має похибку плюс-мінус 3,1 в. п.