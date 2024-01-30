Україна за рік піднялася на 12 позицій в світовому Індексі сприйняття корупції

Україна покращила свої показники на три бали до 36 балів і посіла 104-те місце.

Україна отримала 36 балів зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index – CPI) за 2023 рік і посіла 104 місце поміж 180 країн.

Про це повідомляє Transparency International Україна.

Зростання України на три бали – один із найкращих результатів за минулий рік у світі. Також Україна стала однією з 17 країн в цьогорічному СРІ, що продемонстрували свій найкращий показник за увесь час.

Так само 36 балів за результатами цьогорічного дослідження мають Алжир, Бразилія та Сербія. На один бал Україну випереджають Албанія, Аргентина, білорусь, Гамбія, Ефіопія та Замбія – всі вони мають по 37 балів. А на бал менше, ніж Україна, – Боснія і Герцеговина, Домініканська Республіка, Єгипет, Непал, Панама, Сьєрра-Леоне та Таїланд.

З-поміж сусідів Україна ще більше випереджає РФ – країна-терорист у 2023 році втратила два бали і з 26 балами посідає 141 місце у списку. Крім цього, продовжують знижуватися бали білорусі – вона цьогоріч теж втратила два бали, і хоч продовжує випереджати Україну, зберігається її тенденція до просідання в СРІ. З-поміж західних сусідів показник Румунії залишився без змін (46 балів, 63 місце), тоді як Польща втратила ще один бал, але залишилася однією з лідерок за показниками СРІ серед близьких до нас країн – із 54 балами вона посідає 47 місце. Але тепер Польща ділить цю сходинку зі Словаччиною – за рік ця країна додала один пункт та теж набрала 54 бали. А Молдова, як і Україна, додала три бали та наздогнала Угорщину, бали якої не змінились, що дозволило їм розділити 76 місце із 42 балами.

Світові лідери та аутсайдери Індексу сприйняття корупції 2023 майже не змінилися. Очолює список Данія із 90 балами. За нею йдуть Фінляндія, яка набрала 87 балів, Нова Зеландія із 85 балами та Норвегія з 84 балами.

Аутсайдери в цьогорічному дослідженні теж залишилися незмінними. Сомалі втратило 1 пункт і з 11 балами посідає останнє 180 місце. А до Південного Судану та Сирії, які набрали по 13 балів та посідають 177 сходинку, цьогоріч додалася Венесуела з такими ж показниками.