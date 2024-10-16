Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Times Higher Education оприлюднив рейтинг, в якому присутні українські виші

16 жовтня 2024, 19:48
Times Higher Education оприлюднив рейтинг, в якому присутні українські виші
джерело sumdu.edu.ua
Найвищу позицію здобув Сумський державний університет.

Під час Всесвітнього академічного саміту британська рейтингова агенція Times Higher Education визначила результати одного з найвпливовіших рейтингів університетів світу. До нього ввійшли 17 українських закладів вищої освіти.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Найвищу позицію здобув Сумський державний університет, він потрапив до групи університетів, що посіли місця в діапазоні 801–1 000 у світовому рейтингу. Решта українських вишів з Дніпра, Івано-Франківська, Києва, Львова, Одеси, Ужгорода, Харкова і Чернівців потрапили до групи 1 501+.

Уперше в рейтинг ввійшли Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова і Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Методологія Times Higher Education World University Rankings 2025 оцінювала діяльність університетів за 18 показниками ефективності, які групуються так: освітня діяльність, дослідницьке середовище, якість досліджень, співпраця з промисловістю і міжнародна відкритість.

Цьогоріч до рейтингу ввійшли 2 095 установ зі 115 країн. Аналітики Times Higher Education проаналізували 157 мільйонів цитувань і 18 мільйонів наукових публікацій з бази даних Scopus та опитали понад 93 тисячі науковців з усього світу. На першому місці рейтингу — Оксфордський університет у Великій Британії.

освітауніверситетирейтинги

Останні матеріали

Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Політика
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 16:43
Чи готові американці поставити хрест на Україні? Всі ці розмови про припинення війни в Україні шляхом переговорів розраховані переважно на американців – Роберт Каган
Політика
Чи готові американці поставити хрест на Україні? Всі ці розмови про припинення війни в Україні шляхом переговорів розраховані переважно на американців – Роберт Каган
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 12:46
Перемога України. Підготовка до 2025 року і що для цього потрібно – Ендрю Таннер
Політика
Перемога України. Підготовка до 2025 року і що для цього потрібно – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 08:06
Все йде до зради України. Європа надмірно покладається на США – Тім Вілласі-Вілсі
Політика
Все йде до зради України. Європа надмірно покладається на США – Тім Вілласі-Вілсі
Переклад iPress – 15 жовтня 2024, 15:30
Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Вся увага – на саміт у Брюсселі – Politico
Політика
Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Вся увага – на саміт у Брюсселі – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2024, 12:20
росіяни продовжують свої мікропросування на Донбасі. Вони намагаються контратакувати у Курській області – Дональд Гілл
Політика
росіяни продовжують свої мікропросування на Донбасі. Вони намагаються контратакувати у Курській області – Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 23:10
Україна збільшує оборонне виробництво за допомогою союзників. Проте на неї чекає похмура зима – WP та WSJ
Політика
Україна збільшує оборонне виробництво за допомогою союзників. Проте на неї чекає похмура зима – WP та WSJ
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 16:22
Погані та хороші новини для України. Цікаві відкриття з останньої книги Боба Вудворда – Філліпс О'Брайен
Політика
Погані та хороші новини для України. Цікаві відкриття з останньої книги Боба Вудворда – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 12:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється