Times Higher Education оприлюднив рейтинг, в якому присутні українські виші

Найвищу позицію здобув Сумський державний університет.

Під час Всесвітнього академічного саміту британська рейтингова агенція Times Higher Education визначила результати одного з найвпливовіших рейтингів університетів світу. До нього ввійшли 17 українських закладів вищої освіти.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Найвищу позицію здобув Сумський державний університет, він потрапив до групи університетів, що посіли місця в діапазоні 801–1 000 у світовому рейтингу. Решта українських вишів з Дніпра, Івано-Франківська, Києва, Львова, Одеси, Ужгорода, Харкова і Чернівців потрапили до групи 1 501+.

Уперше в рейтинг ввійшли Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова і Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Методологія Times Higher Education World University Rankings 2025 оцінювала діяльність університетів за 18 показниками ефективності, які групуються так: освітня діяльність, дослідницьке середовище, якість досліджень, співпраця з промисловістю і міжнародна відкритість.

Цьогоріч до рейтингу ввійшли 2 095 установ зі 115 країн. Аналітики Times Higher Education проаналізували 157 мільйонів цитувань і 18 мільйонів наукових публікацій з бази даних Scopus та опитали понад 93 тисячі науковців з усього світу. На першому місці рейтингу — Оксфордський університет у Великій Британії.