Рейтинг мільярдерів від Bloomberg: Сукупні статки найзаможніших жителів країни-агресора рф
Агенція Bloomberg опублікувала свіжий рейтинг мільярдерів, до якого увійшли 500 бізнесменів та бізнесвумен. До числа найзаможніших людей світу увійшли 25 росіян – представників країни, що веде загарбницьку війну в Україні.
До першої сотні рейтингу потрапили Владімір Потанін (47 місце), Лєонід Міхєльсон (53 місце), Вагіт Алєкпєров (64 місце), Владімір Лісін (74 місце), Алішер Усманов (82 місце), Алєксєй Мордашов (90 місце).
- 104 Андрєй Мельніченко - 17,3 млрд доларів (промисловість);
- 123 Міхаіл Прохоров - 15,1 млрд доларів (диверсифікований бізнес);
- 134 Геннадій Тімченко - 14,3 млрд доларів (диверсифікований бізнес);
- 160 Міхаіл Фрідман - 11,9 млрд доларів (диверсифікований бізнес);
- 179 Дмітрій Риболовлєв - 11,2 млрд доларів (диверсифікований бізнес);
- 230 Лєонід Федун - 9,62 млрд доларів (енергетика);
- 233 Андрєй Гурієв - 9,54 млрд доларів (промисловість);
- 237 Віктор Рашніков - 9,31 млрд доларів (промисловість);
- 282 Сулєйман Керімов - 8,29 млрд доларів (корисні копалини);
- 296 Роман Абрамовіч - 7,91 млрд доларів (диверсифікований бізнес);
- 333 Алєксандр Абрамов - 7,16 млрд доларів (промисловість);
- 352 Віктор Вєксєльбєрг - 6,92 млрд доларів (промисловість);
- 416 Вячєслав Кантор - 6,05 млрд доларів (промисловість);
- 444 Алєксєй Кузьмічєв - 5,8 млрд доларів (диверсифікований бізнес);
- 448 Пьотр Авєн - 5,76 млрд доларів (диверсифікований бізнес);
- 479 Сєргєй Галіцкій - 5,46 млрд доларів (торгівля);
- 495 Сєргєй Попов - 5,3 млрд доларів (диверсифікований бізнес).
Загальна "вага" капіталів усіх російських бізнесменів з рейтингу становить 301,22 млрд доларів.
Нещодавно у Конгресі США зареєстрували законопроєкт про арешт активів росії на користь відновлення України.