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CУСПІЛЬСТВО

Рейтинг мільярдерів від Bloomberg: Сукупні статки найзаможніших жителів країни-агресора рф

02 грудня 2023, 16:17
Рейтинг мільярдерів від Bloomberg: Сукупні статки найзаможніших жителів країни-агресора рф
Фото: Укрінформ
Престижне західне видання підрахувало капітали багатіїв.

Агенція Bloomberg опублікувала свіжий рейтинг мільярдерів, до якого увійшли 500 бізнесменів та бізнесвумен. До числа  найзаможніших людей світу увійшли 25 росіян – представників країни, що веде загарбницьку війну в Україні.

До першої сотні рейтингу потрапили Владімір Потанін (47 місце), Лєонід Міхєльсон (53 місце), Вагіт Алєкпєров (64 місце), Владімір Лісін (74 місце), Алішер Усманов (82 місце), Алєксєй Мордашов (90 місце).

  • 104 Андрєй Мельніченко - 17,3 млрд доларів (промисловість);
  • 123 Міхаіл Прохоров - 15,1 млрд доларів (диверсифікований бізнес);
  • 134 Геннадій Тімченко - 14,3 млрд доларів (диверсифікований бізнес);
  • 160 Міхаіл Фрідман - 11,9 млрд доларів (диверсифікований бізнес);
  • 179 Дмітрій Риболовлєв -  11,2 млрд доларів (диверсифікований бізнес);
  • 230 Лєонід Федун - 9,62 млрд доларів (енергетика);
  • 233 Андрєй Гурієв - 9,54 млрд доларів (промисловість);
  • 237 Віктор Рашніков - 9,31 млрд доларів (промисловість);
  • 282 Сулєйман Керімов - 8,29 млрд доларів (корисні копалини);
  • 296 Роман Абрамовіч - 7,91 млрд доларів (диверсифікований бізнес);
  • 333 Алєксандр Абрамов - 7,16 млрд доларів (промисловість);
  • 352 Віктор Вєксєльбєрг - 6,92 млрд доларів (промисловість);
  • 416 Вячєслав Кантор - 6,05 млрд доларів (промисловість);
  • 444 Алєксєй Кузьмічєв - 5,8 млрд доларів (диверсифікований бізнес);
  • 448 Пьотр Авєн - 5,76 млрд доларів (диверсифікований бізнес);
  • 479 Сєргєй Галіцкій - 5,46 млрд доларів (торгівля);
  • 495 Сєргєй Попов - 5,3 млрд доларів (диверсифікований бізнес).

Загальна "вага" капіталів усіх російських бізнесменів з рейтингу становить 301,22 млрд доларів.

Нещодавно у Конгресі США зареєстрували законопроєкт про арешт активів росії на користь відновлення України.

рейтингиолігархи рф

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