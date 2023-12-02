Рейтинг мільярдерів від Bloomberg: Сукупні статки найзаможніших жителів країни-агресора рф

Престижне західне видання підрахувало капітали багатіїв.

Агенція Bloomberg опублікувала свіжий рейтинг мільярдерів, до якого увійшли 500 бізнесменів та бізнесвумен. До числа найзаможніших людей світу увійшли 25 росіян – представників країни, що веде загарбницьку війну в Україні.

До першої сотні рейтингу потрапили Владімір Потанін (47 місце), Лєонід Міхєльсон (53 місце), Вагіт Алєкпєров (64 місце), Владімір Лісін (74 місце), Алішер Усманов (82 місце), Алєксєй Мордашов (90 місце).

104 Андрєй Мельніченко - 17,3 млрд доларів (промисловість);

123 Міхаіл Прохоров - 15,1 млрд доларів (диверсифікований бізнес);

134 Геннадій Тімченко - 14,3 млрд доларів (диверсифікований бізнес);

160 Міхаіл Фрідман - 11,9 млрд доларів (диверсифікований бізнес);

179 Дмітрій Риболовлєв - 11,2 млрд доларів (диверсифікований бізнес);

230 Лєонід Федун - 9,62 млрд доларів (енергетика);

233 Андрєй Гурієв - 9,54 млрд доларів (промисловість);

237 Віктор Рашніков - 9,31 млрд доларів (промисловість);

282 Сулєйман Керімов - 8,29 млрд доларів (корисні копалини);

296 Роман Абрамовіч - 7,91 млрд доларів (диверсифікований бізнес);

333 Алєксандр Абрамов - 7,16 млрд доларів (промисловість);

352 Віктор Вєксєльбєрг - 6,92 млрд доларів (промисловість);

416 Вячєслав Кантор - 6,05 млрд доларів (промисловість);

444 Алєксєй Кузьмічєв - 5,8 млрд доларів (диверсифікований бізнес);

448 Пьотр Авєн - 5,76 млрд доларів (диверсифікований бізнес);

479 Сєргєй Галіцкій - 5,46 млрд доларів (торгівля);

495 Сєргєй Попов - 5,3 млрд доларів (диверсифікований бізнес).

Загальна "вага" капіталів усіх російських бізнесменів з рейтингу становить 301,22 млрд доларів.

Нещодавно у Конгресі США зареєстрували законопроєкт про арешт активів росії на користь відновлення України.