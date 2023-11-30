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ПОЛІТИКА

У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про арешт активів росії на користь відновлення України

30 листопада 2023, 13:46
У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про арешт активів росії на користь відновлення України
Фото: Укрінформ
Законопроєкт пропонує надати президенту США повноваження конфісковувати активи вартістю в понад $2 мільйони, що належать російським олігархам.

На розгляд Конгресу США внесли законопроєкт, який, у разі схвалення, дозволить передати конфісковані російські активи на відновлення України.

Законопроєкт пропонує надати президенту США повноваження конфісковувати активи вартістю в понад $2 мільйони, що належать російським олігархам та іншим особам, які сприяють уряду росії в порушення законів США. Серед співавторів законопроєкту як демократи, так і республіканці.

Також він уточнює повноваження Мінʼюсту щодо переказу коштів — згідно з цим, уряд США може переказувати Україні всі витрати, отримані в результаті конфіскації російських активів. Їх пропонують витратити на повоєнну відбудову України, гуманітарну та військову допомогу, допомогу біженцям та вкласти в технології, які забезпечать «вільний потік інформації» в Україні.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль привітав цю ініціативу, адже вона допоможе швидше конфісковувати активи підсанкційних російських олігархів.

Раніше повідомлялось, що російський олігарх Сулейман Керімов через підставних осіб намагається повернути свою 106-метрову яхту Amadea, яка зараз перебуває під санкціями США.

СШАконфіскаціяактиви рфрф тероризм

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