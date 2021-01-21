Голова НБУ про переговори з місією МВФ: Прогрес, безумовно, є

НБУ оцінює шанси перегляду програми співпраці України з МВФ як високі, але не дає більш розлогих коментарів у зв'язку з тим, що зараз триває робота місії Фонду.

Про це на прес-брифінгу, відповідаючи на питання ЕП, заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко, зазначає "Економічна правда".

"Як ви знаєте, наразі триває робота місії МВФ в Україні. Ми оцінюємо шанси перегляду програми як високі. Переговори наразі тривають і прогрес, безумовно, є.

Наприкінці 2020 року було зроблено кілька важливих кроків. НБУ спрямував проєкт закону про банківську діяльність до ВР, було затверджено держбюджет та внесені зміни до законодавства щодо повернення повноважень НАЗК", - сказав Шевченко.

"У зв'язку з тим, що зараз триває місія, ми на сьогодні утримуємось від більш розлогих коментарів", - підкреслив він.

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