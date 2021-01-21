Голова НБУ про переговори з місією МВФ: Прогрес, безумовно, є
Про це на прес-брифінгу, відповідаючи на питання ЕП, заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко, зазначає "Економічна правда".
"Як ви знаєте, наразі триває робота місії МВФ в Україні. Ми оцінюємо шанси перегляду програми як високі. Переговори наразі тривають і прогрес, безумовно, є.
Наприкінці 2020 року було зроблено кілька важливих кроків. НБУ спрямував проєкт закону про банківську діяльність до ВР, було затверджено держбюджет та внесені зміни до законодавства щодо повернення повноважень НАЗК", - сказав Шевченко.
"У зв'язку з тим, що зараз триває місія, ми на сьогодні утримуємось від більш розлогих коментарів", - підкреслив він.
Нагадаємо, що Шмигаль розповів, як у МВФ реагують на фіксований тариф на газ
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