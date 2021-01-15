Шмигаль розповів, як у МВФ реагують на фіксований тариф на газ

За його словами, держава обмежила верхню межу ціни в межах ринкової, утім, МВФ спокійно до цього ставиться

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) висловили занепокоєння фіксованим тарифом на газ, адже це може означати державне регулювання.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Сніданку з 1+1", передає "Укрінформ."

"Зараз в Україні працює місія МВФ. Вона розглядає, чи впливають ці рішення на спроможність бюджету України виконувати свої зобов'язання перед громадянами і партнерами. Це рішення фактично не впливає на спроможність бюджету. Ми продовжуємо розмову з МВФ. Вони занепокоєні, переживають, щоб не повернулося державне тарифне регулювання. Ні. Ми будемо працювати на ринку газу, на ринку електроенергії. У цьому випадку ці заходи спеціалізовані до того, щоб захистити українців від біржових коливань. Ми розробимо річний продукт, який захистить громадян від непередбачуваних коливань", - сказав Шмигаль.

За його словами, держава обмежила верхню межу ціни в межах ринкової, утім, МВФ спокійно до цього ставиться.

"Але тепер каже, аби порахувати спроможність нашого бюджету. Це абсолютно нормально", - додав прем'єр.

Відповідаючи на запитання, чи отримає таки Україна черговий транш МВФ, Шмигаль сказав: "Безумовно. Я впевнений".

Нагадаємо, що "Нафтогаз" готовий забезпечити єдину ціну на газ під час карантину