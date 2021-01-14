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"Нафтогаз" готовий забезпечити єдину ціну на газ під час карантину

Тариф 6.99 за куб. м діятиме в рамках тарифного плану "Місячний"
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" готова забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.
"Нафтогаз" готовий забезпечити єдину ціну на газ під час карантину Андрій Коболєв. Фото: AFP

Про це, передає "Укрінформ", повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що тариф 6.99 за куб. м діятиме в рамках тарифного плану "Місячний". А для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м, відповідно до умов договорів.

"Також ГК "Нафтогаз України", як постачальник "останньої надії" (ПОН), готова прийняти всіх побутових споживачів, постачальник яких не зможе або відмовиться постачати газ за регульованою ціною", - йдеться у повідомленні.

"Розуміємо, що запровадженням регульованих цін на газ уряд зробив вимушений крок, викликаний потужною протидією приватних постачальників розвитку ринку газу та переходу споживачів до нових постачальників газу. Щодня ми отримуємо скарги від споживачів, які не можуть знайти свій ЕІС-код, яким погрожують нарахувати вигадані борги за “температурні” коефіцієнти чи відрізати газ нібито за неправильно оформлені документи", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Нагадаємо, що Уряд знизить ціни на газ для населення на 30%

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14 01 2021 11:20
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