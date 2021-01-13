Уряд знизить ціни на газ для населення на 30%

Кабінет міністрів поновить державне регулювання цін на газ для всіх побутових споживачів на час карантину або до кінця опалювального сезону.

Ціни у платіжках мають знизитися на понад 30%, повідомляє "Громадське" з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та пресслужбу Офісу президента України.

Так, на час карантину уряд встановить ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубічний метр. Таке регулювання ціни діятиме на період дії карантинних обмежень або до завершення цього опалювального сезону.

Як зазначає Денис Шмигаль, така ціна є найнижчою на українській біржі: "Водночас деякі облгази сьогодні продають газ для побутових споживачів по 10 грн і навіть вище. Тобто, пропонується зменшення ціни на газ майже на 30%".

За словами виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення повністю запрацює вже з лютого 2021 року. Окрім цього, планують знизити ціни в галузі розподілу газу та зменшити абонплату.

Людям, які використовують електроенергію для опалення домівок, мають надати субсидії для оплати комунальних послуг. Наразі ці виплати отримують 3,1 млн домогосподарств в Україні, а середній розмір нарахувань становить понад 1,6 тисячі гривень. За словами Шмигаля, у січні ці виплати мають збільшитися.

Водночас, як зазначили в Кабміні, державне регулювання ціни у цей період не означає, що уряд відмовляється від розвитку ринку газу. Рішення про держрегулювання ціни буде тимчасовим, а за цей час влада має сформувати умови, щоб ринкові правила "запрацювали повною мірою".

"Ці зміни - не крок назад. Це зміни, які потрібні кожному українцю у зв’язку зі складною економічною ситуацією, у якій ми опинилися через пандемію. Обмеження тарифної сітки – це ідеологія лише карантинних заходів", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що АМКУ вивчить обґрунтованість тарифів на розподіл газу