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Голова НБУ: Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким

"Річний темп зростання депозитів з боку домогосподарств у національній валюті становить 27%, а в іноземній - 5%"
Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що український банківський сектор продемонстрував високу стійкість в умовах пандемії COVID-19.
Голова НБУ: Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким Фото: з вільних джерел

Про це він заявив у публікації для американського аналітичного центру Atlantic Council, передає "Економічна правда" з посиланням на Укрінформ.

За його словами, українські банки довели в період пандемії, що цілком здатні відповідати сучасним викликам у сфері капіталу, ліквідності, прибутковості й технологічних інновацій. 

Причому найяскравішою рисою стало повернення довіри з боку населення.

"Короткий відтік депозитів, свідками якого всі стали впродовж перших тижнів карантинних обмежень у березні 2020 року, нині вже є далеким спогадом", - зауважив Шевченко.

Зараз, запевнив він, в Україні стрімко зростають вклади населення: "Річний темп зростання депозитів з боку домогосподарств у національній валюті становить 27%, а в іноземній - 5%".

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18 10 2020 14:31
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