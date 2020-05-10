Чому курс гривні повзе вниз і яким він буде наприкінці року

Ще в середині літа американський долар можна було придбати менш ніж за 27 гривень

На сьогодні, 5 жовтня, Національний банк України встановив курс гривні до долара вже на рівні 28,34.

На міжбанку курс національної валюти тягнеться до позначки 28,4, а в обмінниках дають 28,5 гривні за долар. Чому курс гривні поступово повзе вниз і чого чекати від нього до кінця року?

Зростання імпорту та дії Нацбанку

Курс української валюти почав просідати ще в липні, після зміни керівництва Національного банку. І втратив до кінця вересня 1,5 гривні. Така динаміка пов'язана зі зростанням попиту на валюту.

Передовсім - через зростання імпорту в українській економіці. Національні виробники, обмежені карантином, не встигають задовольнити внутрішній попит на товари та послуги. А внутрішнє споживання швидко відновлюється попри коронакризу. Українські експортери теж неспроможні відновити докризові обсяги продажу за кордон - через обмеження з боку ЄС.

У серпні-вересні до проблем в економіці додалися чутки про замороження співпраці з Міжнародним валютним фондом, які ще більше погіршили настрої учасників валютного ринку. Але всупереч такій несприятливій для гривні ситуації нове керівництво Нацбанку вирішило продовжувати купувати валюту до резервів, чим збільшило тиск на гривню.

"У першій половині вересня НБУ купив 34 мільйони доларів, що не виглядало логічним, оскільки курс долара зростав. Тобто НБУ на початку вересня ще більше підштовхував курс долара купівлею валюти. Це дещо насторожило ринок", - каже Олександр Паращій, керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital.

Це спровокувало підозри, що НБУ втручається в курсоутворення й навмисно девальвує гривню. Адже послаблення національної валюти дозволить Кабінету міністрів зменшити «діру» в бюджеті. І навпаки: посилення гривні призведе до зменшення митних зборів і податкових платежів від експортерів. А відтак уряду доведеться шукати нові джерела, аби забезпечити бюджетні видатки.

Зрештою, констатує Паращій, у другій половині вересня НБУ вже був змушений продати 250 мільйонів доларів - гасячи зокрема спричинений ним же ажіотаж на валютному ринку.

Найгірший курс за два роки

Утім, у перші дні жовтня, як бачимо, гривня продовжила дешевшати, втрачаючи по 1-5 копійок щодня. І так офіційний курс скотився до найгіршого за два роки показника.

У листопаді 2018 року НБУ опустив гривню до 28,4 за долар. Тоді на валютному ринку були панічні настрої через рішення Петра Порошенка ввести воєнний стан. Це призвело до моментального підвищення попиту на іноземну валюту як серед населення, так і поміж бізнесу.

Паніки немає, але повертається сезонність

У поточному році такої масштабної паніки на валютному ринку немає. Що ж змушує гривню щодня дешевшати?

На думку фахівців, окрім проблем в економіці, пов'язаних із коронакризою, помірну девальвацію спричиняє ще один чинник - до гривні повернулася притаманна їй сезонність курсу. Після того, як у 2014 році Нацбанк ухвалив рішення відпустити гривню у вільне плавання, на валютному ринку впродовж кількох років спостерігалося зміцнення гривні навесні та її осіння девальвація.

Винятком став лише 2019 рік, коли український Мінфін запропонував інвесторам такі привабливі ставки по державних облігаціях, що гроші на український валютний ринок потекли рікою. Це призвело до такого рідкісного явища, як ревальвація гривні - у грудні минулого року курс укріпився до 23,3 гривні за долар.

У 2020 році через світову кризу, спричинену пандемією, українські боргові облігації вже не є такими привабливими для інвесторів. І, за словами головного менеджера з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Аваль Сергія Колодія, протягом наступних місяців, найімовірніше, іноземні інвестори продовжуватимуть поступово їх продавати та виводити долари з України. Це матиме негативний вплив на курс гривні.

Чого чекати від гривні до кінця року?

Девальвацію гривні може тимчасово зупинити Міністерство фінансів, для якого продаж облігацій є одним із засобів залатати "діру" в бюджеті. Експерти, яких ми опитали, переконані: якщо Мінфін знову підніме по них ставки дохідності, інвестори, які зараз «скидають» облігації, можуть повернутися, і це покращить курс гривні.

Зацікавленість іноземних інвесторів в українських облігаціях суттєво зросте, якщо Євросоюз і США одночасно продовжать чи навіть посилять економічні санкції проти Росії, що не дозволить іноземним інвесторам купувати російські облігації. За такого позитивного сценарію, на думку економістів, гривня до кінця року коливатиметься в діапазоні 28-29 гривень за долар.

Але на це не варто розраховувати, якщо з урядового кварталу продовжуватимуть надходити негативні сигнали, які унеможливлять співпрацю з МВФ. І, відповідно, завадять отримати до кінця року другий транш фінансової допомоги. Ці гроші критично необхідні для ліквідації дисбалансів в економіці, які викликані епідемією.

У такому випадку девальвація гривні в четвертому кварталі може бути більш відчутною. Як кажуть експерти, можемо побачити курс 29-30 гривень за долар.

А що у 2021-му?

На думку старшого фінансового аналітика групи ICU Тараса Котовича, імовірне зростання попиту на імпортні товари та підвищення світових цін на газ чи нафту в наступному році спричинять додатковий тиск на гривню.

Якщо Україна не наростить власне виробництво та обсяги експорту, платіжний баланс лише погіршуватиметься. І якщо не активізувати економічні реформи, які від уряду та парламенту вимагає МВФ, а також не скоротити бюджетні видатки на наступний рік, тенденцію до ослаблення гривні не переломити.

Поки що реформи тимчасово зупинили. Наразі економічна спільнота не сподівається на відновлення фінансування України з боку МВФ і решти фінансових партнерів, як-от Європарламент чи Світовий банк. І виглядає так, що стримувати девальвацію наступного року буде лише новий приплив іноземного капіталу в боргові цінні папери. Від того, якими будуть обсяги вливань в облігації, і залежатиме валютний курс.

За очікуваннями Котовича, у 2021 році він коливатиметься в діапазоні 29-30,5 гривні за долар.

Джерело: Громадське

Нагадаємо, що НБУ на 15 верезня підняв офіційний курс долара вище 28 гривень