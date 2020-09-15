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НБУ на 15 березня підняв офіційний курс долара вище 28 гривень

Востаннє долар коштував так дорого в розпал коронакризиса
Національний банк України (НБУ) на 15 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,00 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
НБУ на 15 березня підняв офіційний курс долара вище 28 гривень Фото: flickr.com

Про це свідчать дані на сайті регулятора, передає РБК - Україна.

Офіційний курс гривні до долара на 15 вересня встановлено на такому рівні: 28,0003 гривень за 1 долар (+0,1 грн). При цьому курс долара на 14 вересня становить 27,9003 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара піднявся вище 28 гривень вперше після гострої фази коронакризиса. Вище офіційний курс був лише 31 березня - 28,0615 гривень за долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 11:00 14 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 28,01 гривень за долар, курс купівлі до 27,99 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 33,24 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 14 вересня довідковий курс на рівні 27,99 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 11 вересня (27,88 грн).

Нагадаємо, що у випадку більш низького, ніж цільове, значення прогнозу інфляції НБУ пом'якшуватиме монетарну політику, утримуючи ключову ставку нижче нейтрального рівноважного рівня, що сприятиме пожвавленню ділової активності й відповідно поверненню її до інфляційної мети.

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15 09 2020 10:40
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