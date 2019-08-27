Голова ООН оголосив "надзвичайну кліматичну ситуацію"

Генсек ООН Антоніу Гутерреш на саміті "Великої сімки" у французькому місті Біарріці оголосив "надзвичайну кліматичну ситуацію".

"Згідно з даними Всесвітньої метеорологічної організації, рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері досяг найвищої позначки за всю історію людства: такий рівень концентрації CO2 існував 3-5 мільйонів років тому, тоді і температура була значно вищою, і рівень морів був від 10 до 20 метрів вищим", - сказав генсек ООН, повідомляє LB.ua.

Гуттереш нагадав також про стрімке танення льодовиків у Гренландії і пожежі в Сибіру, на Алясці, в Канаді, в Гренландії за полярним колом і в Амазонії в червні та липні цього року, що призвело до викидів десятків мегатонн вуглекислого газу в атмосферу.

"Усе, що відбувається, - це надзвичайна кліматична ситуація. Сьогодні вона набагато гірша, ніж у Парижі [на момент прийняття Паризької угоди з питань клімату в 2015 році]. І наукові дані це підтверджують. Як відзначають експерти Міжурядової групи зі зміни клімату, ми повинні втримати підвищення температури в межах 1,5 градуса за Цельсієм до кінця століття, досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2050 року, на 45 відсотків скоротити викиди парникових газів до 2030 року", - заявив голова ООН.

Він підкреслив, що країни повинні докладати більше зусиль для виконання Паризької угоди. Багато з цих обіцянок щодо боротьби зі зміною клімату не виконуються, зазначив Гутерреш. Ба більше, заходів, передбачених цією угодою, вже недостатньо, заявив генеральний секретар.

Нагадаємо, що вчені NASA помітили величезний льодовик на заході Антарктиди, розміром зі штат Флорида, який тане швидше, ніж будь-коли до цього. Щороку він втрачає близько 800 метрів льоду.