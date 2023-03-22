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Голова Палати представників оголосив про наглядові слухання щодо допомоги США Україні – CNN

22 березня 2023, 18:43
Голова Палати представників оголосив про наглядові слухання щодо допомоги США Україні – CNN
Джерело: .ukrinform
Слухання відбудуться у середу, 29 березня.

Комітет із закордонних справ Палати представників США наступного тижня проведе слухання щодо допомоги Україні. 

Про це заявив голова комітету Майк МакКол, повідомляє CNN.

Свідками на слуханнях "Нагляд, прозорість і підзвітність допомоги Україні" виступлять виконувачі обов'язків генеральних інспекторів Держдепартаменту, Міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку.

Очікується, що мільярди доларів, які США виділяють на допомогу Україні, стануть об'єктом підвищеної уваги з боку Палати представників, очолюваної республіканцями.

Генеральні інспектори не оголосили про будь-які випадки нецільового використання наданих США коштів або зброї. Управління генеральних інспекторів веде десятки поточних проєктів, пов'язаних із наглядом за допомогою США Україні.

Нагадаємо, США виділили черговий пакет військової допомоги Україні на $350 млн.

 

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