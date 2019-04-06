Голова поліції Київщини подав у відставку через смерть хлопчика

Голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку із загибеллю 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські у Переяслав-Хмельницькому.

Голова Нацполіції Сергій Князєв під час спілкування з журналістами біля будівлі МВС у Києві повідомив, що Ценов просить керівництво Нацполіції направити його у зону проведення операції Об’єднаних сил, повідомляє "Громадське".

"Я, як очільник поліції Київської області несу відповідальність за дії підлеглих, тому я звернувся до голови Нацполіції з рапортом про відсторонення мене із займаної посади та прошу направити мене у найтяжкішу точку нашої держави, а саме місця проведення ООС", - сказав він.

Князєв наголосив, що планує задовольнити заяву Ценова.

Зазначимо, що на запитання журналістів Князєв и Ценов відповідати відмовились.

"Це офіційна заява голови Нацполіції, всі інші коментарі завтра зранку", - заявив Князєв.

На запитання щодо перекваліфікації статті у справі голова Нацполіції відповів: "Це питання до ДБР".

Нагадаємо, що сьогожні 3 травня у київській лікарні помер п'ятирічний Кирилко, який отримав вогнепальне поранення в голову в Переяславі-Хмельницькому.