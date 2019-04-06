Голова поліції Київщини подав у відставку через смерть хлопчика
Голова Нацполіції Сергій Князєв під час спілкування з журналістами біля будівлі МВС у Києві повідомив, що Ценов просить керівництво Нацполіції направити його у зону проведення операції Об’єднаних сил, повідомляє "Громадське".
"Я, як очільник поліції Київської області несу відповідальність за дії підлеглих, тому я звернувся до голови Нацполіції з рапортом про відсторонення мене із займаної посади та прошу направити мене у найтяжкішу точку нашої держави, а саме місця проведення ООС", - сказав він.
Князєв наголосив, що планує задовольнити заяву Ценова.
Зазначимо, що на запитання журналістів Князєв и Ценов відповідати відмовились.
"Це офіційна заява голови Нацполіції, всі інші коментарі завтра зранку", - заявив Князєв.
На запитання щодо перекваліфікації статті у справі голова Нацполіції відповів: "Це питання до ДБР".
Нагадаємо, що сьогожні 3 травня у київській лікарні помер п'ятирічний Кирилко, який отримав вогнепальне поранення в голову в Переяславі-Хмельницькому.
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