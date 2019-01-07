CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПредставники політичних партій або причетні до них особи чинять тиск на очільницюЦентральної виборчої комісії Тетяну Сліпачук.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Голова ЦВК поскаржилася на тиск з боку "навколопартійних осіб"
"Нестандартні консультації з боку деяких навколопартійних діячів з метою схилити ЦВК до того чи іншого рішення. Я запевняю - за рамки закону ЦВК не вийде"
Фото: з вільних джерел
За словами Сліпачук, з нею намагаються вести "нестандартні" консультації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Нестандартні консультації з боку деяких навколопартійних діячів з метою схилити ЦВК до того чи іншого рішення. Я запевняю (це єдина думка всіх членів Центральної виборчої комісії) - за рамки закону ЦВК не вийде", - підкреслила членкиня комісії.
Вона також зазначила, що "замовники" і особи, які чинять на неї тиск, не сховаються від закону.
"Все це буде отримувати належну оцінку правоохоронних органів", - заявила голова ЦВК.
Нагадаємо, що нещодавно Центральна виборча комісія провела жеребкування щодо порядку партій у бюлетені на дострокових парламентських виборах.
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01 07 2019 21:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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