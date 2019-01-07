Голова ЦВК поскаржилася на тиск з боку "навколопартійних осіб"

"Нестандартні консультації з боку деяких навколопартійних діячів з метою схилити ЦВК до того чи іншого рішення. Я запевняю - за рамки закону ЦВК не вийде"

Представники політичних партій або причетні до них особи чинять тиск на очільницюЦентральної виборчої комісії Тетяну Сліпачук.

За словами Сліпачук, з нею намагаються вести "нестандартні" консультації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Нестандартні консультації з боку деяких навколопартійних діячів з метою схилити ЦВК до того чи іншого рішення. Я запевняю (це єдина думка всіх членів Центральної виборчої комісії) - за рамки закону ЦВК не вийде", - підкреслила членкиня комісії.

Вона також зазначила, що "замовники" і особи, які чинять на неї тиск, не сховаються від закону.

"Все це буде отримувати належну оцінку правоохоронних органів", - заявила голова ЦВК.

Нагадаємо, що нещодавно Центральна виборча комісія провела жеребкування щодо порядку партій у бюлетені на дострокових парламентських виборах.