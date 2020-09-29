БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНове керівництво "Укрзалізниці" працює над змінами у тарифній політиці для вантажних перевезень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Голова "Укрзалізниці" розповів, як зміняться тарифи для Ахметова та Коломойського
"Модель північноамериканської залізниці, яку я брав за приклад"
UA|TV
Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак, пише "Економічна правда"
За словами Жмака, наразі триває робота над формулою економічно обґрунтованих тарифів і згодом вона буде представлена ринку.
"Думаю, що вантажовідправникам буде цікавіше заплатити, образно, на 5 гривень дорожче, але доставляти вантажі швидше. За рахунок прискорення обігу вантажовідправники зароблять більше грошей, тому я хочу збалансувати тариф і швидкість доставки", - повідомив він.
Поділ вантажів на тарифні класи Жмак вважає анахронізмом. Перевезення руди і вугілля відносяться до найдешевшого 1 тарифного класу. Цим тарифом найбільше користуються "Метінвест" і "ДТЕК" Ріната Ахметова, компанії Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Олександра Ярославського.
"Це якийсь пережиток ще з часів царської Росії і він залишився в Радянському Союзі. Літак везе вантаж незалежно від того, що це таке. Він за однакову ціну привезе вам тонну цвяхів і тонну смартфонів.
Чому Укрзалізниця має диференціювати вантажі в залежності від їх класу? Так, якщо у нас програма великого будівництва і ми веземо щебінь, пісок, то підвищення ціни на перевезення цих вантажів призведе до подорожчання цієї програми і ми побудуємо менше доріг. Але це політичний аргумент. Економічного обґрунтування цьому немає", - заявив Жмак.
"Більше ніде немає такої класифікації, яка є в нас. Модель північноамериканської залізниці, яку я брав за приклад, тому що вона схожа на нашу географічно, не диференціює вантажі. Там встановлений тариф за тонну/кілометр", - додав очільник УЗ.
За словами Жмака, він хоче розробити тариф за тонну/кілометр із застосуванням коефіцієнтів, які базуються на обсягах перевезень.
"Якщо ви перевозите більше вантажів, то ваша знижка від загального тарифу буде також більша, - зазначив Жмак, відмовившись назвати потенційний розмір знижки. - Я ж кажу, працюємо над формулою. Щоб уникнути будь-яких перекручувань, я не можу зараз про це говорити".
Нагадаємо, що раніше Укрзалізниця відновила посадку пасажирів у містах, які були у "червоній" зоні
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29 09 2020 12:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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