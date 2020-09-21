Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Укрзалізниця відновлює посадку пасажирів у містах, які були у "червоній" зоні

"Усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу"
У зв’язку зі зміною епідемічної ситуації у містах "червоної" зони COVID-19, Укрзалізниця відсьогодні відновлює продаж квитків на низку поїздів зі станцій, де раніше продаж квитків був призупинений.
Укрзалізниця відновлює посадку пасажирів у містах, які були у "червоній" зоні Фото: atn.ua

Про це йдеться у повідомленні на сайті Укрзалізниці, передає Укрінформ.

Перевізник запевняє, що буде відкрито продаж проїзних документів зі станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди:

  • №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка;
  • №8/7 Чернівці – Київ; 
  • №12/11 Одеса – Львів; 
  • №15/16 Харків – Рахів; 
  • №21/22 Харків – Трускавець; 
  • №41/42 Дніпро – Трускавець; 
  • №43/44 Івано-Франківськ – Київ; 
  • №45/46 Ужгород – Лисичанськ; 
  • №49/50 Київ – Трускавець; 
  • №81/82 Київ – Ужгород; 
  • №86/85 Львів – Новоолексіївка; 
  • №98/97 Ковель – Київ; 
  • №108/107 Одеса – Ужгород; 
  • №110/109 Львів – Херсон; 
  • №118/117 Чернівці – Київ; 
  • №136/135 Одеса – Чернівці; 
  • №145/146 Київ – Ізмаїл; 
  • №217/218 Київ – Рахів; 
  • №702/701 Львів – Чернівці; 
  • №715/716 Київ – Львів; 
  • №743/744 Київ – Львів; 
  • №749/750 Київ – Івано-Франківськ. 

"Усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд. Під час перебування на об’єктах інфраструктури, посадки в поїзд та безпосередньо в рухомому складі необхідно обов`язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції", - наголосили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" відновила курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ сполученням Київ - Харків. Запуск запланований на 25 вересня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 09 2020 12:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.