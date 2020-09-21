Укрзалізниця відновлює посадку пасажирів у містах, які були у "червоній" зоні "Усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу"

У зв’язку зі зміною епідемічної ситуації у містах "червоної" зони COVID-19, Укрзалізниця відсьогодні відновлює продаж квитків на низку поїздів зі станцій, де раніше продаж квитків був призупинений.

Фото: atn.ua

Про це йдеться у повідомленні на сайті Укрзалізниці, передає Укрінформ. Перевізник запевняє, що буде відкрито продаж проїзних документів зі станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди: №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка;

№8/7 Чернівці – Київ;

№12/11 Одеса – Львів;

№15/16 Харків – Рахів;

№21/22 Харків – Трускавець;

№41/42 Дніпро – Трускавець;

№43/44 Івано-Франківськ – Київ;

№45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№49/50 Київ – Трускавець;

№81/82 Київ – Ужгород;

№86/85 Львів – Новоолексіївка;

№98/97 Ковель – Київ;

№108/107 Одеса – Ужгород;

№110/109 Львів – Херсон;

№118/117 Чернівці – Київ;

№136/135 Одеса – Чернівці;

№145/146 Київ – Ізмаїл;

№217/218 Київ – Рахів;

№702/701 Львів – Чернівці;

№715/716 Київ – Львів;

№743/744 Київ – Львів;

№749/750 Київ – Івано-Франківськ. "Усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд. Під час перебування на об’єктах інфраструктури, посадки в поїзд та безпосередньо в рухомому складі необхідно обов`язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції", - наголосили в Укрзалізниці. Нагадаємо, що "Укрзалізниця" відновила курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ сполученням Київ - Харків. Запуск запланований на 25 вересня.

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