УЗ відновлює курсування Інтерсіті+ Київ-Харків
Про це повідомляє прес-служба УЗ, передає РБК - Україна.
Інтерсіті буде ходити щодня і буде зупинятися на станціях "Дарниця", "Миргород" та "Полтава-Київська". Всього між Києвом і Харковом будуть курсувати три швидкісних поїзди.
При цьому зазначає, що у зв'язку з плановими шляховими роботами в період з 15 по 23 жовтня замість поїзда №724/723 Київ - Харків курсуватиме поїзд №720/719 Київ - Харків. Зі столиці він буде відправлятися 15, 16, 18, 22 та 23 жовтня, з Харкова - 16, 17, 19, 23 і 24 жовтня.
Поїзд робитиме зупинки у Борисполі, Гребінці, Миргороді, Полтаві й на інших станціях. Після завершення ремонтних робіт Інтерсіті+ №724/723 Київ - Харків відновить курсування.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" з початку року перевезла у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення 11,8 млн пасажирів.
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