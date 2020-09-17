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УЗ відновлює курсування Інтерсіті+ Київ-Харків

Інтерсіті буде ходити щодня
"Укрзалізниця" відновила курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ сполученням Київ - Харків. Запуск запланований на 25 вересня.
УЗ відновлює курсування Інтерсіті+ Київ-Харків Фото : РБК - Україна

Про це повідомляє прес-служба УЗ, передає РБК - Україна.

Інтерсіті буде ходити щодня і буде зупинятися на станціях "Дарниця", "Миргород" та "Полтава-Київська". Всього між Києвом і Харковом будуть курсувати три швидкісних поїзди.

При цьому зазначає, що у зв'язку з плановими шляховими роботами в період з 15 по 23 жовтня замість поїзда №724/723 Київ - Харків курсуватиме поїзд №720/719 Київ - Харків. Зі столиці він буде відправлятися 15, 16, 18, 22 та 23 жовтня, з Харкова - 16, 17, 19, 23 і 24 жовтня.

Поїзд робитиме зупинки у Борисполі, Гребінці, Миргороді, Полтаві й на інших станціях. Після завершення ремонтних робіт Інтерсіті+ №724/723 Київ - Харків відновить курсування.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" з початку року перевезла у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення 11,8 млн пасажирів.

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17 09 2020 16:20
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