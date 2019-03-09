Голова ЄБРР в Україні подасть до суду на Нацбанк

"Члени наглядової ради "Ощадбанку" – це висококваліфіковані професіонали з багаторічним досвідом роботи, який беззаперечно свідчить про їхню компетенцію і відмінну репутацію на вітчизняній та міжнародній арені"

Члени наглядової ради Ощадбанку, яких не затвердив на свої посади Національний банк України, подадуть до суду на Нацбанк. Серед позивачів — голова Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунер.

"Члени наглядової ради "Ощадбанку" – це висококваліфіковані професіонали з багаторічним досвідом роботи, який беззаперечно свідчить про їхню компетенцію і відмінну репутацію на вітчизняній та міжнародній арені. Ми твердо переконані, що рішення НБУ було упередженим і необґрунтованим та не відповідало встановленим процедурам та нормам", - повідомив Аджунер, повідомляє "Економічна правда".

За його словами, рішення Нацбанку, яким не затвердили новий склад наглядової ради Ощадбанку, "не відповідає процедурним та правовим вимогам" державного управління, а також свідчить про "відсутність прозорості у ході ухвалення такого рішення".

"Важко уявити собі більшу безконтрольність і зверхність. Тому ми це рішення перевіримо на предмет законності в українських судах. Ми впевнені, що воно не витримає такої перевірки і буде скасовано", - додав Аджунер.

Нагадаємо, що незалежність Національного банку України (НБУ) є основою макростабільності, проте уряд має намір провадити діалог із центробанком щодо можливості зниження ставок, заявив Олексій Гончарук у промові перед своїм призначенням.