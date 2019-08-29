Уряд вестиме діалог із Нацбанком для зниження ставок, - Гончарук

"Дешеве кредитування - одна з тактичних цілей, які ми поставимо перед собою найближчим часом"

Незалежність Національного банку України (НБУ) є основою макростабільності, проте уряд має намір провадити діалог із центробанком щодо можливості зниження ставок, заявив Олексій Гончарук у промові перед своїм призначенням.

"Зрозуміло, не можна втручатися в незалежність Національного банку, ми це прекрасно розуміємо, і їхня незалежність є основою макростабільності країни. Її підривати не можна, нам не віритимуть", - сказав він, виступаючи у Верховній Раді перед своїм затвердженням у четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Але уряд має перебувати в постійному діалозі з Національним банком, щоб вони не були занадто консервативними, щоб вони іноді відпускали, іноді давали можливість трохи більше знизити кредитну ставку для того, щоб люди могли отримати ресурси і використати їх для своєї власної справи: для купівлі житла тощо. Ми це робитимемо", - додав Гончарук.

Він наголосив, що для економічного зростання країни потрібні дешеві ресурси. "Дешеве кредитування - одна з тактичних цілей, які ми поставимо перед собою найближчим часом", - зазначив майбутній прем'єр.

Нагадаємо, що сьогодні 29 серпня Верховна Рада призначила прем'єр-міністром Олексія Гончарука, який до цього обіймав посаду заступника глави Офісу президента України.