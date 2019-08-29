Уряд вестиме діалог із Нацбанком для зниження ставок, - Гончарук
"Зрозуміло, не можна втручатися в незалежність Національного банку, ми це прекрасно розуміємо, і їхня незалежність є основою макростабільності країни. Її підривати не можна, нам не віритимуть", - сказав він, виступаючи у Верховній Раді перед своїм затвердженням у четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Але уряд має перебувати в постійному діалозі з Національним банком, щоб вони не були занадто консервативними, щоб вони іноді відпускали, іноді давали можливість трохи більше знизити кредитну ставку для того, щоб люди могли отримати ресурси і використати їх для своєї власної справи: для купівлі житла тощо. Ми це робитимемо", - додав Гончарук.
Він наголосив, що для економічного зростання країни потрібні дешеві ресурси. "Дешеве кредитування - одна з тактичних цілей, які ми поставимо перед собою найближчим часом", - зазначив майбутній прем'єр.
Нагадаємо, що сьогодні 29 серпня Верховна Рада призначила прем'єр-міністром Олексія Гончарука, який до цього обіймав посаду заступника глави Офісу президента України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн