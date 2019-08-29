Рада призначила прем'єром Олексія Гончарука

Верховна Рада призначила прем'єр-міністром Олексія Гончарука, який до цього обіймав посаду заступника глави Офісу президента України.

За кандидатуру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським, проголосували 290 депутатів.

Під час обговорення Гончарук не відповів на запитання депутатів.

Гончарук - наймолодший прем'єр в історії України, йому всього 35 років.

З 2001 по 2006 рік навчався в Інституті права ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, отримавши кваліфікацію магістра права. Також закінчив Національну академію державного управління при президенті України.

Працював юристом, а в останні роки очолював Офіс ефективного регулювання (BRDO).

У 2014 році намагався почати політичну кар'єру, очоливши список невеликої партії "Сила людей", але в Раду не пройшов.

28 травня 2019 року указом президента України Володимира Зеленського призначений заступником голови Адміністрації президента України (зараз - Офісу президента). Відповідає за блок економічного розвитку і продовження реформ.

Раніше, ЗМІ опублікували повний склад майбутнього уряду Гончарука.

До нового уряду повинні увійти: