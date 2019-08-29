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Рада призначила прем'єром Олексія Гончарука

Кандидатуру глави уряду підтримала більшість депутатів
Верховна Рада призначила прем'єр-міністром Олексія Гончарука, який до цього обіймав посаду заступника глави Офісу президента України.
Рада призначила прем Фото:Facebook

За кандидатуру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським, проголосували 290 депутатів.

Під час обговорення Гончарук не відповів на запитання депутатів.

Гончарук - наймолодший прем'єр в історії України, йому всього 35 років.

З 2001 по 2006 рік навчався в Інституті права ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, отримавши кваліфікацію магістра права. Також закінчив Національну академію державного управління при президенті України.

Працював юристом, а в останні роки очолював Офіс ефективного регулювання (BRDO).

У 2014 році намагався почати політичну кар'єру, очоливши список невеликої партії "Сила людей", але в Раду не пройшов.

28 травня 2019 року указом президента України Володимира Зеленського призначений заступником голови Адміністрації президента України (зараз - Офісу президента). Відповідає за блок економічного розвитку і продовження реформ.

Раніше, ЗМІ опублікували повний склад майбутнього уряду Гончарука.

До нового уряду повинні увійти:

  • Дмитро Кулеба - віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
  • Михайло Федоров - віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;
  • Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
  • Оксана Маркарова - міністр фінансів України;
  • Олексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
  • Владислав Криклій - міністр інфраструктури України;
  • Олена Бабак - міністр розвитку громад і територій України;
  • Анна Новосад - міністр освіти і науки України;
  • Зоряна Скалецька (Черненко) - міністр охорони здоров'я України;
  • Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України;
  • Юлія Соколовська - міністр соціальної політики України;
  • Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України;
  • Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
  • Дмитро Дубілет - міністр Кабінету Міністрів України;
  • Вадим Пристайко - міністр закордонних справ;
  • Андрій Загороднюк - міністр оборони.
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