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Голова Єврокомісії закликала бізнес інвестувати в Україну

17 січня 2023, 20:36
Голова Єврокомісії закликала бізнес інвестувати в Україну
Урсула фон дер Ляйен. Фото: bild.de
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала приватний сектор Європи інвестувати в Україну.

Про це Урсула фон дер Ляєн заявила на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ).

Вона наголосила, що для відновлення Україні потрібна будь-яка допомога, не тільки державні інвестиції.

"Мій заклик до вас: нам потрібна будь-яка допомога "на борту". Україна заслуговує мати настільки багато підтримки, наскільки це можливо. І нам потрібні не лише інвестиції державного сектору, а й приватні інвестиції та ваші знання", – прокоментувала очільниця Єврокомісії свій заклик.

Нагадаємо, що Єврокомісія 17 січня перерахувала перший транш у розмірі 3 млрд євро із пакету макрофінансової допомоги (MFA+) на суму до 18 млрд євро для України.

інвестиціїЄврокомісіяУрсула фон дер Ляєн

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