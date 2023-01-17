Голова Єврокомісії закликала бізнес інвестувати в Україну

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала приватний сектор Європи інвестувати в Україну.

Про це Урсула фон дер Ляєн заявила на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ).

Вона наголосила, що для відновлення Україні потрібна будь-яка допомога, не тільки державні інвестиції.

"Мій заклик до вас: нам потрібна будь-яка допомога "на борту". Україна заслуговує мати настільки багато підтримки, наскільки це можливо. І нам потрібні не лише інвестиції державного сектору, а й приватні інвестиції та ваші знання", – прокоментувала очільниця Єврокомісії свій заклик.

Нагадаємо, що Єврокомісія 17 січня перерахувала перший транш у розмірі 3 млрд євро із пакету макрофінансової допомоги (MFA+) на суму до 18 млрд євро для України.