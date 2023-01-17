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ПОЛІТИКА

Україна отримала перший транш із пакета допомоги на 18 млрд євро

17 січня 2023, 16:18
Україна отримала перший транш із пакета допомоги на 18 млрд євро
Фото: google.com
Єврокомісія виплатила перший транш із пакета макрофінансової допомоги загальним обсягом 18 млрд євро.

Про це повідомила пресслужба ЄК. В рамках першого траншу Україна отримає 3 млрд євро.

"Комісія сьогодні виплатила перший транш у розмірі 3 мільярдів євро з пакета Макрофінансової допомоги+ (MFA+) обсягом до 18 мільярдів євро для України. Це сталося після швидкого ухвалення та набуття чинності Регламенту MFA+ у середині грудня 2022 року, менш ніж через два місяці після запиту на засіданні Європейської Ради 20-21 жовтня 2022 року", – йдеться у повідомленні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила важливість подальшої підтримки у боротьбі з російським агресором.

"Підтримка України у задоволенні її потреб у фінансуванні для протистояння російській агресії є надзвичайно важливою та терміновою. Сьогоднішня виплата перших 3 мільярдів євро з 18 мільярдів євро макрофінансової підтримки, погодженої в грудні, свідчить про те, що Комісія діє з максимальною швидкістю та рішучістю", – зазначила фон дер Ляєн.

Раніше повідомлялось, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявила, що санкції проти рф покликані занурити російську економіку у рецесію на десятиліття.

ЄСдопомогапідтримкаУрсула фон дер Ляєн

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