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ПОЛІТИКА

Голова Європарламенту закликала надати Україні літаки і далекобійні ракети

09 лютого 2023, 13:13
Голова Європарламенту закликала надати Україні літаки і далекобійні ракети
Джерело: radiosvoboda
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола закликала країни ЄС якомога швидше надати Україні далекобійні системи та бойові літаки.

Про це вона сказала в Європарламенті під час візиту президента Володимира Зеленського. Мецола зазначила, що саме ці кроки мають стати наступними у наданні допомоги Україні. 

"Ми знаємо про жертву, яку ваш народ платить за Європу, і ми маємо вшанувати не тільки словами, а й справами. Політичною волею забезпечити простішу торгівлю, якомога скорішим процесом набуття членства, коштами для ваших людей, допомогою у відбудові, навчанням для ваших військових, військовим обладнанням і захисними системами, які вам потрібні для перемоги", – сказала президентка Європарламенту.

"І тепер держави мають швидко розглянути як наступний крок надання далекобійних систем і літаків для захисту свободи, яку багато хто сприймає як даність", – наголосила Мецола.

За її словами, відповідь Заходу має бути пропорційною до загрози. А загроза, підкреслила вона, є екзистенційною.

Очільниця Європейського парламенту також запевнила Зеленського, що ЄС буде на боці України стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 лютого, прибув до Брюсселя разом з французьким колегою Еммануелем Макрон. Український лідер виступить у Європарламенті, а також відвідає саміт ЄС.

Європарламентдопомогамецола

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