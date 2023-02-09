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Зеленський виступив у Європарламенті

09 лютого 2023, 12:30
Зеленський виступив у Європарламенті
Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 лютого, прибув до Брюсселя разом із французьким колегою Еммануелем Макроном. Український лідер вже виступив у Європарламенті, а також має відвідати саміт ЄС.

"Ласкаво просимо до Брюсселя, дорогий Володимир Зеленський. У серці європейської родини, до якої належить Україна", – написала у твітері глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Вона запевнила, що європейські політики підтримуватимуть Україну на кожному кроці на шляху до ЄС.

Очільниця Єврокомісії особисто зустрічала Зеленського та Макрона в аеропорту.

Очікується, що в Брюсселі президент України зустрінеться з лідерами ЄС, які зібралися на саміт Європейської ради.

За даними деяких ЗМІ, під час свого візиту президент України озвучить ключові питання:

- прискорення постачання озброєння Україні;

- посилення санкцій щодо росії, в тому числі у сфері атомної енергетики через окупацію Запорізької АЕС;

- вступ України до Європейського Союзу та початок переговорів про членство до кінця року;

- підтримка західними партнерами української формули миру.

8 лютого президент України Володимир Зеленський з раптовим візитом вирушив до країн Європейського Союзу. Першою зупинкою стала Велика Британія, де він зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і виступив з промовою у британському парламенті. Крім того, українського політика прийняв король Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Чарльз III.

Другою зупинкою став Париж, де Зеленський зустрівся з президентом Франці Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Брюсельзеленський

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