ПОЛІТИКА НОВИНИГлаві Конституційного суду Станіславу Шевчуку відмовили у візі в Сполучені Штати Америки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Голові Конституційного суду відмовили у візі США, – ЦПК
"У голови Конституційного суду України сталась неприємність. Пану Станіславу Шевчуку відмовили у візі в США"
Фото: Андрій Баштовий
"У голови Конституційного суду України сталась неприємність. Пану Станіславу Шевчуку відмовили у візі в США", - зазначили у ЦПК, інформує УП.
Джерела центру повідомили, що Шевчук позбувся американської візи через скасування статті про незаконне збагачення.
Нагадаємо, що Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук каже, що з адвокатом обраного президента України Володимира Зеленського Андрієм Богданом вони говорили про скасовану статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.
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03 05 2019 16:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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