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Голові Конституційного суду відмовили у візі США, – ЦПК

"У голови Конституційного суду України сталась неприємність. Пану Станіславу Шевчуку відмовили у візі в США"
Главі Конституційного суду Станіславу Шевчуку відмовили у візі в Сполучені Штати Америки.
Голові Конституційного суду відмовили у візі США, – ЦПК Фото: Андрій Баштовий

"У голови Конституційного суду України сталась неприємність. Пану Станіславу Шевчуку відмовили у візі в США", - зазначили у ЦПК, інформує УП.

Джерела центру повідомили, що Шевчук позбувся американської візи через скасування статті про незаконне збагачення.

Нагадаємо, що Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук каже, що з адвокатом обраного президента України Володимира Зеленського Андрієм Богданом вони говорили про скасовану статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

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03 05 2019 16:18
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