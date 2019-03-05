Голові Конституційного суду відмовили у візі США, – ЦПК

"У голови Конституційного суду України сталась неприємність. Пану Станіславу Шевчуку відмовили у візі в США"

Главі Конституційного суду Станіславу Шевчуку відмовили у візі в Сполучені Штати Америки.

"У голови Конституційного суду України сталась неприємність. Пану Станіславу Шевчуку відмовили у візі в США", - зазначили у ЦПК, інформує УП.

Джерела центру повідомили, що Шевчук позбувся американської візи через скасування статті про незаконне збагачення.

Нагадаємо, що Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук каже, що з адвокатом обраного президента України Володимира Зеленського Андрієм Богданом вони говорили про скасовану статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.