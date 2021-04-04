Папа Римський у Великодній промові закликав до миру в Україні

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vatican News.

У своїй промові він згадав й про події в Україні.

"Нехай Господь, який є нашим миром, допоможе нам перемогти світогляд війни", - зазначив понтифік.

"Нехай в'язні у конфліктах на сході України та Нагірному Карабасі будуть визволені й нехай буде приборкано гонку озброєнь", - додав Франциск.

Також понтифік закликав країни світу пришвидшити процес поширення вакцин проти COVID-19, особливо серед бідних країн.

Папа також звернув увагу на місця, які потерпають від внутрішнього насильства та міжнародного тероризму в африканських країнах, Нігерії, Мозамбіку та помолився за те, щоб усі конфлікти були вирішені мирним шляхом, шляхом "діалогу в дусі примирення та справжньої солідарності".

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