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Папа Римський у Великодній промові закликав до миру в Україні

Папа також звернув увагу на місця, які потерпають від внутрішнього насильства та міжнародного тероризму в африканських країнах
Папа Римський Франциск сьогодні виголосив своє традиційне Великоднє послання "Urbi et Orbi", в якому закликав країни світу "приборкати гонку озброєнь" та обрати мир замість "світогляду війни".
Папа Римський у Великодній промові закликав до миру в Україні Фото: dpa.com

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vatican News.

У своїй промові він згадав й про події в Україні.

"Нехай Господь, який є нашим миром, допоможе нам перемогти світогляд війни", - зазначив понтифік.

"Нехай в'язні у конфліктах на сході України та Нагірному Карабасі будуть визволені й нехай буде приборкано гонку озброєнь", - додав Франциск.

Також понтифік закликав країни світу пришвидшити процес поширення вакцин проти COVID-19, особливо серед бідних країн.

Папа також звернув увагу на місця, які потерпають від внутрішнього насильства та міжнародного тероризму в африканських країнах, Нігерії, Мозамбіку та помолився за те, щоб усі конфлікти були вирішені мирним шляхом, шляхом "діалогу в дусі примирення та справжньої солідарності".

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04 04 2021 16:34
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