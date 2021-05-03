Папа Римський вперше в історії приїхав в Ірак

Як повідомляють Vatican News та BBC, це також перша міжнародна поїздка папи з початку пандемії, пише "Громадське".

В аеропорті Багдада понтифіка зустрів прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі.

За чотири дні Папа Римський відвідає міста Багдад, Наджаф, Ур, Ербіль, Мосул, Каракош, де зустрінеться з іракськими священнослужителями, президентом і прем'єр-міністром країни, а також відслужить месу на стадіоні.

Папа Римський Франциск і прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі в аеропорту в Багдаді, 5 березня 2021 року

Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Папа Римський наполягав на поїздці попри збільшення випадків COVID-19 у країні та напружену безпекову ситуацію. Він сказав, що не можна іракських християн "підвести вдруге". Папа Римський Іоанн Павло II планував відвідати Ірак у 1999 році, але тоді переговори з керівництвом країни зірвалися.

Папа та його оточення вакцинувалися препаратом Pfizer, проте є побоювання, що його приїзд призведе до скупчень людей. Вірянам дозволять приходити на офіційні заходи з папою, наприклад, на месу на стадіоні, але влада Іраку обіцяє, що буде слідкувати за дотриманням соціальної дистанції та іншими обмеженнями.

Водночас AP пише, що перед приїздом священнослужителя десятки людей зібралися в церкві у Багдаді, більшість із них була без масок і не дотримувалася дистанції. Згодом ці люди сіли в автобуси до аеропорту, щоб привітати понтифіка.

Чого хоче досягти Папа Римський?

BBC пише, що на початку століття в Іраку проживали 1,4 млн християн, їх кількість почала скорочуватися з 2003 року, коли США вторглися в Ірак, аби повалити уряд Саддама Хусейна.

Тоді багато християн тікали за кордон, щоб уникнути насильства, і потім не поверталися на батьківщину. Також тисячі людей тікали, коли бойовики «Ісламської держави» охопили північ Іраку у 2014 році, руйнуючи церкви тощо.

Наразі в Іраку залишилося приблизно 250 тисяч християн, що становить менш ніж 1% населення.

Папа Римський хоче підтримати християн, яких продовжують переслідувати, і закликати до міжрелігійного миру політичних та релігійних лідерів. Водночас невідомо, чому він вирішив приїхати саме зараз.

Священнослужителі в Іраку вважають, що візит понтифіка надихне християн і покаже, що про них не забули. На вулицях Багдада розвісили банери та рекламні щити з зображенням Франциска та з написами "Ми всі брати".

Однією з цілей поїздки також є спроба привернути увагу до країни. Як повідомив представник Служби католицької допомоги Давид Берноккі, "Ісламську державу" більше не розглядають як глобального ворога, тож візит Папи Римського є не лише знаком поваги з боку католицької церкви, а ще й засобом привернення уваги всього світу до Іраку.