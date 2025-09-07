Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Папа Римський вперше канонізував міленіала

07 вересня 2025, 18:19
Папа Римський вперше канонізував міленіала
Фото: vaticannews.va
Разом із ним святим визнано ще одного молодого італійця.

Папа Франциск 7 вересня вперше в історії Католицької церкви канонізував міленіала - 15-річного італійця Карло Акутіса, який помер від лейкемії у 2006 році. Також до лику святих зараховано П’єра Джорджо Фрассаті ще одного молодого італійця, який помер у 1925-му.

Про це інформує The New York Times.

Церемонія канонізації відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. За даними Ватикану, участь у ній взяли понад 60 тисяч вірян, і протягом заходу люди продовжували прибувати.

Як зазначають у Ватикані, канонізація саме цих двох осіб покликана надихнути молодь брати активну участь у церковному житті.

"Вони обидва були молодими й об’єднали християн ми тут усі разом", - сказала 29-річна француженка Єва Дестьє, яка була присутня на церемонії.

Карло Акутіс - підліток із Мілана, який прославився ще за життя. Він самостійно навчився програмування, створив онлайн-виставку про євхаристійні дива, яку тепер використовують у тисячах парафій у різних країнах.

Його мама згадувала, що з трирічного віку Карло постійно просив заходити до всіх церков, які бачив. Він жертвував кишенькові гроші нужденним, підтримував однокласників, чиї батьки розлучилися, і допомагав бездомним у Мілані.

Після смерті Карло почали вшановувати як приклад сучасної віри, що виходить за межі храмів у цифрове середовище.

У 2020 році Ватикан визнав перше чудо, пов’язане з Акутісом: семирічний хлопчик із Бразилії вилікувався від рідкісного захворювання підшлункової після молитви до Карло і дотику до його футболки. Друге чудо — зцілення 21-річної дівчини з Коста-Рики після травми голови — було офіційно підтверджено у травні 2024 року.

П’єр Фрассаті жив на початку XX століття, був активним учасником католицьких молодіжних рухів, займався благодійністю і захоплювався альпінізмом. Помер у 1925 році у віці 24 років від поліомієліту.

У 2020 році його було зараховано до лику блаженних, що відкрило шлях до канонізації. Ватикан визнав два дива, пов’язані з ним, — зцілення у Бразилії та Італії.

Віряни в усьому світі активно поширюють історії про віру, доброту й жертовність обох юнаків. У різних країнах уже діють церкви та школи, названі на їхню честь.

 
ВатиканПапа Римський

