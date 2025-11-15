Ватикан повернув 62 артефакти корінним народам Канади.

Це є історичним жестом, частиною переосмислення ролі католицької церкви у придушенні корінних культур в Америці. Папа Лев XIV передав артефакти, серед яких знаковий ескімоський каяк, делегації Конференції католицьких єпископів Канади. Очікується, що предмети повернуть окремим корінним громадам. У спільній заяві Ватикан та канадська церква назвали це "подарунком" і "конкретним знаком діалогу, поваги та братерства".

Артефакти походять із етнографічної колекції Музею Ватикану Anima Mundi, яка була предметом багаторічних суперечок щодо походження предметів, отриманих під час колоніальних періодів.

Більшість експонатів надійшли до Риму через католицьких місіонерів для виставки у 1925 році. Ватикан стверджує, що вони були "подарунками" Папі Пію XI як демонстрація глобальної присутності Церкви та життів корінних народів, яких вона євангелізувала.

Але історики, корінні народи та експерти давно сумніваються, що це були добровільні дари, зважаючи на нерівність сил та колоніальні політики. На той час католицькі ордени допомагали здійснювати політику примусової асиміляції, яку Комісія з правди і примирення Канади назвала "культурним геноцидом".

Зокрема, заборона потлачів 1885 року призвела до конфіскації традиційних предметів культового призначення, які пізніше потрапили до музеїв Канади, США, Європи та приватних колекцій. У 2022 році Папа Франциск зустрівся з делегацією корінних народів, які приїхали отримати вибачення за роль Церкви в системі резидентських шкіл. Під час візиту вони побачили артефакти, включно з каяком, поясами вампум, бойовими палицями та масками, і попросили їх повернути. Франциск тоді заявив, що підтримує повернення предметів "у разі потреби", назвавши це правильним жестом.