Папа Римський закликав до "справедливого й тривалого миру" в Україні

Лев XIV написав, що "із сумом стежить за новинами про атаки, які продовжують уражати численні українські міста, включно з Києвом".

Папа Римський Лев XIV у неділю висловив співчуття у звʼязку із загибеллю людей в Україні внаслідок останніх обстрілів.

Про це стало відомо з соцмережі X понтифіка.

Лев XIV написав, що "із сумом стежить за новинами про атаки, які продовжують уражати численні українські міста, включно з Києвом".

"Ці атаки спричиняють загибель і поранення людей, серед яких є діти, та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою в умовах настання холодів", – додав він.

Папа Римський сказав, що висловлює солідарність із постраждалими і закликає не звикати до війни та руйнувань.

"Молімось разом за справедливий і тривалий мир у розірваній війною Україні", – підсумував він.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Папі Римському за молитви та співчуття українському народу після жорстокого удару Росії по Києву.

"Ми цінуємо заклик понтифіка не звикати до цього терору. Важливо, щоб світ об'єднався у вимозі до агресора припинити цю війну", – додав він на X.