Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Папа Римський закликав до "справедливого й тривалого миру" в Україні

16 листопада 2025, 20:55
Папа Римський закликав до
Wikipedia
Лев XIV написав, що "із сумом стежить за новинами про атаки, які продовжують уражати численні українські міста, включно з Києвом".
Папа Римський Лев XIV у неділю висловив співчуття у звʼязку із загибеллю людей в Україні внаслідок останніх обстрілів.
 
Про це стало відомо з соцмережі X понтифіка.
 
Лев XIV написав, що "із сумом стежить за новинами про атаки, які продовжують уражати численні українські міста, включно з Києвом".
 
"Ці атаки спричиняють загибель і поранення людей, серед яких є діти, та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою в умовах настання холодів", – додав він.
 
Папа Римський сказав, що висловлює солідарність із постраждалими і закликає не звикати до війни та руйнувань.
 
"Молімось разом за справедливий і тривалий мир у розірваній війною Україні", – підсумував він.
 
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Папі Римському за молитви та співчуття українському народу після жорстокого удару Росії по Києву.
 
"Ми цінуємо заклик понтифіка не звикати до цього терору. Важливо, щоб світ об'єднався у вимозі до агресора припинити цю війну", – додав він на X.
Папа Римськийвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Політика
Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 15:52
Ідея перебудови
Політика
Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 12:39
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
Технології
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
14 листопада 2025, 12:17
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" у Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється