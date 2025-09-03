Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

США запровадили санкції проти мережі компаній, що маскували іранську нафту під іракську

03 вересня 2025, 14:30
США запровадили санкції проти мережі компаній, що маскували іранську нафту під іракську
Фото: gettyimages.com
Така схема щороку приносила Ірану та його партнерам близько $300 млн.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти мережі компаній і суден, які контролює бізнесмен Валід аль-Самарраї. Він має громадянство Іраку та Сент-Кіттс і Невіс і працює в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомив Офіс контролю за іноземними активами (OFAC).

За даними відомства, компанії аль-Самарраї змішували іранську нафту з іракською та продавали її як іракську, приховуючи справжнє походження. Така схема щороку приносила Ірану та його партнерам близько $300 млн.

У схемі були задіяні дві компанії в ОАЕ — Babylon Navigation DMCC, що займалася логістикою і судноплавством, та Galaxy Oil FZ LLC, яка продавала нафту на світових ринках. Для транспортування використовувалося щонайменше дев’ять суден під прапором Ліберії, серед них ADENA, LILIANA, CAMILLA, DELFINA, BIANCA, ROBERTA, ALEXANDRA, BELLAGIO і PAOLA.

Щоб замаскувати операції, судна вдавалися до перевантажень «судно в судно» у Перській затоці й іракських портах, а також підробляли сигнали автоматичної ідентифікаційної системи (AIS), яка відстежує курс і місцеперебування кораблів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що мета санкцій — перекрити джерела доходів Ірану від нафти та зменшити його вплив в Іраку.

Відтепер усі активи аль-Самарраї та його компаній у США або під контролем американських громадян заморожені, а будь-які ділові відносини з ними заборонені.

Раніше, 22 серпня, США також ввели санкції проти грецького бізнесмена Антоніоса Маргарітіса, його компаній і низки суден, що брали участь у транспортуванні іранської нафти.

