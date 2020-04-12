Головна новорічна ялинка на Софійській площі буде штучною - КМДА

Святкування Нового року та Різдва традиційно відбудуться в період із 19 грудня до 19 січня.

Ялинка, яку встановлять на Софійській площі у Києві в рамках святкувань Нового року та Різдва Христового, цього року буде штучною, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на директорку департаменту культури Київської міської державної адміністрації Діна Попова.

"Цього року у нас абсолютно інший формат до ялинки. Ялинка цього року буде штучною, тому що справді цей рік незвичайний, і ми прислухаємося до всієї вашої критики. Подивимося, скільки її буде цього року, тому що ми зробили абсолютно незвичну для нас ялинку, оформили її незвично, але сподіваємося, що це принесе нам щастя і казку наступного року", - сказала Попова під час онлайн-брифінгу в п'ятницю.

Засновник проекту Folk Ukraine, організатор новорічних і різдвяних святкувань на Софійській і Контрактовій площах Ігор Добруцький зазначив, що локації, на яких цього року відбуватимуться святкування Нового року та Різдва у столиці, будуть оформлені в трьох різних тематиках.

"Перша наша локація - це Софія, ялинка 31 метр і тематика "Чарівний ліс", - повідомив Добруцький.

За його словами, також вперше буде встановлена "головна ялинка міста Києва". Ялинка заввишки 20 метрів буде розташована під Аркою дружби народів. Назва тематики в цій локації - "Кришталевий палац".

"Все оформлення самої ялинки, пішохідного моста, всіх доріжок, які ведуть до Арки дружби народів, буде в кришталевому стилі, вона буде у "холодних" кольорах", - пояснив Добруцький.

Засновник проекту Folk Ukraine розповів, що третя ялинка висотою 18 метрів буде встановлена на Контрактовій площі та оформлена в тематиці Петриківського розпису.

"Ви побачите всі розписи тарілок, які робили найкращі майстри з Дніпра. Ми їх отримали, і вони будуть на ялинці. Вона також буде оформлена яблуками, горіхами. Така буде традиційна українська ялинка", - наголосив Добруцький.

Він зазначив, що засвічування головної ялинки країни відбудеться 19 грудня о 19:00.

"Через те, що у нас ялинка тематична, міський голова засвічуватиме спочатку різдвяну зірку о 19:00, а вже тільки після неї буде засвічування головної ялинки. І всі ялинки, які у місті засвічуватимуться, це однозначно о 19:00", - зазначив Добруцький.

Водночас директор департаменту культури КМДА додала, що всі десять районів Києва готуються засвічувати ялинки в парках або біля районних адміністрацій.

Святкування Нового року та Різдва традиційно відбудуться в період із 19 грудня до 19 січня.

Фото: Інтерфакс-Україна

Нагадаємо, що 4 грудня (станом на 9:00) в Україні захворіло 787 891 особа, із них дужало 397 809 осіб, летальних випадків - 13 195.