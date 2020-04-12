В Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 13 383 особи, летальних випадків - 235

4 грудня (станом на 9:00)в Україні захворіло 787 891 особа, із них дужало 397 809 осіб, летальних випадків - 13 195.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях. Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 76 750 випадків; Вінницька область - 18 271 випадок; Волинська область - 25 465 випадків; Дніпропетровська область - 42 224 випадки; Донецька область - 24 595 випадків; Житомирська область - 31 183 випадки; Закарпатська область - 24 067 випадків; Запорізька область - 34 721 випадок; Івано-Франківська область - 38 588 випадків; Київська область - 41 415 випадків; Кіровоградська область - 5 888 випадків; Луганська область - 6 726 випадків; Львівська область - 48 819 випадків; Миколаївська область - 20 358 випадків; Одеська область - 49 131 випадок; Полтавська область - 24 532 випадки; Рівненська область - 32 702 випадки; Сумська область - 32 080 випадків; Тернопільська область - 29 007 випадків; Харківська область - 58 030 випадків; Херсонська область - 11 398 випадків; Хмельницька область - 31 412 випадків; Черкаська область - 25 492 випадки; Чернівецька область - 34 710 випадків; Чернігівська область - 20 327 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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