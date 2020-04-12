В Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 76 750 випадків;
Вінницька область - 18 271 випадок;
Волинська область - 25 465 випадків;
Дніпропетровська область - 42 224 випадки;
Донецька область - 24 595 випадків;
Житомирська область - 31 183 випадки;
Закарпатська область - 24 067 випадків;
Запорізька область - 34 721 випадок;
Івано-Франківська область - 38 588 випадків;
Київська область - 41 415 випадків;
Кіровоградська область - 5 888 випадків;
Луганська область - 6 726 випадків;
Львівська область - 48 819 випадків;
Миколаївська область - 20 358 випадків;
Одеська область - 49 131 випадок;
Полтавська область - 24 532 випадки;
Рівненська область - 32 702 випадки;
Сумська область - 32 080 випадків;
Тернопільська область - 29 007 випадків;
Харківська область - 58 030 випадків;
Херсонська область - 11 398 випадків;
Хмельницька область - 31 412 випадків;
Черкаська область - 25 492 випадки;
Чернівецька область - 34 710 випадків;
Чернігівська область - 20 327 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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