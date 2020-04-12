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В Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало 13 383 особи, летальних випадків - 235
4 грудня (станом на 9:00)в Україні захворіло 787 891 особа, із них дужало 397 809 осіб, летальних випадків - 13 195.
В Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 76 750 випадків;

Вінницька область - 18 271 випадок;

Волинська область - 25 465 випадків;

Дніпропетровська область - 42 224 випадки;

Донецька область - 24 595 випадків;

Житомирська область - 31 183 випадки;

Закарпатська область - 24 067 випадків;

Запорізька область - 34 721 випадок;

Івано-Франківська область - 38 588 випадків;

Київська область - 41 415 випадків;

Кіровоградська область - 5 888 випадків;

Луганська область - 6 726 випадків;

Львівська область - 48 819 випадків;

Миколаївська область - 20 358 випадків;

Одеська область - 49 131 випадок;

Полтавська область - 24 532 випадки;

Рівненська область - 32 702 випадки;

Сумська область - 32 080 випадків;

Тернопільська область - 29 007 випадків;

Харківська область - 58 030 випадків;

Херсонська область - 11 398 випадків;

Хмельницька область - 31 412 випадків;

Черкаська область - 25 492 випадки;

Чернівецька область - 34 710 випадків;

Чернігівська область - 20 327 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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04 12 2020 09:34
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