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Головна вимога польських блокувальників кордону юридично неможлива – Єврокомісія

16 листопада 2023, 15:24
Головна вимога польських блокувальників кордону юридично неможлива – Єврокомісія
Фото: provolyn.com
Одна з ключових вимог польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною - не є юридично можливою.

Про це сьогодні заявила речник Єврокомісії Адальбер Янз, пишуть польскі ЗМІ.

"Будь-яке відновлення системи дозволів чи квот для автомобільних перевезень не є юридично можливим, оскільки це було б несумісним з Угодою про автомобільний транспорт між Україною та ЄС. Ця Угода про автомобільний транспорт, звичайно, була укладена за згодою країн-членів", - заявив Адальбер Янз.

Головна вимога польських перевізників це повернення системи видачі дозволів для роботи в Євросоюзі їхніх українських колег.

За його словами, якщо є питання щодо імплементації цієї угоди - передусім це залежить від національних органів влади країн-членів та України, щоб гарантувати дотримання положень договору на практиці. 

"Єврокомісія може допомогти у обговореннях проблем, що виникли з імплементацією угоди", - додав речник. 

Янз не прокоментував повідомлення польських ЗМІ про те, що якщо польська влада не вирішить проблему блокування прикордонних переходів з Україною, Європейська комісія може розпочати каральну процедуру проти Польщі.

Нагадаємо, що на початку місяця польські перевізники повністю заблокували рух на двох КПП.

 

ПольщакордонЄврокомісіяблокада

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