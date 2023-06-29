Головне питання на саміті​​ ЄС – це Україна – прем'єр-міністр Фінляндії

Фінаський прем'єр-міністр Петтері Орпо вперше візьме участь в засіданні Європейської ради.

Він заявляє, що головне питання для Гельсінкі на цьому саміті - це Україна.

Про це передає Інтерфакс.

"Пункт, який є моїм головним питанням сьогодні, це Україна. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, ми маємо послати чіткий сигнал українському народові, що ми підтримуємо його, що ми підтримуємо його сильно у військовому відношенні, економічно і політично", - заявив він у четвер у Брюсселі після прибуття на засідання членів Європейської ради, якими є глави держав і урядів країн-членів ЄС і керівництво європейських інституцій" - заявив прем'єр-міністр.

Орпо вважає, що потріюно застосувати до росії ще "сильніші санкції". Водночас це чіткий сигнал і путіну, що він не виграє цю війну. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, додав Орпо.

Він також назвав "важливим питанням" гарантії безпеки Україні. "Нам потрібна спільна обіцянка Україні допомогти їм у питанні безпеки, і це дуже важливе питання сьогодні на зустрічі.