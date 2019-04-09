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Головного лісника Житомирщини, якого публічно розкритикував Зеленський, звільнили

Він подякував лісівникам за спільну роботу, і визнав, що "спільно щось вдалося зробити, а щось – ні"
Керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського, якого президент Володимир Зеленський змусив написати заяву за власним бажанням, звільнили з посади.
Головного лісника Житомирщини, якого публічно розкритикував Зеленський, звільнили

"Шановні житомиряни, лісівники, колеги! Щиро дякую за можливість працювати з вами весь цей час… Але, сталося, що сталося... Лісівники і громадяни, які щиро і свідомо цікавляться лісовою галуззю і лісом, зможуть "відділити зерно від полови", - йдеться в повідомленні Андрія Курінського у Facebook.

Курінський опублікував наказ Держагентства лісових ресурсів від 30 серпня про своє звільнення. 

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський призначив новим головою Житомирської обладміністрації Віталія Бунечка.

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04 09 2019 10:45
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