CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКерівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського, якого президент Володимир Зеленський змусив написати заяву за власним бажанням, звільнили з посади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Головного лісника Житомирщини, якого публічно розкритикував Зеленський, звільнили
Він подякував лісівникам за спільну роботу, і визнав, що "спільно щось вдалося зробити, а щось – ні"
"Шановні житомиряни, лісівники, колеги! Щиро дякую за можливість працювати з вами весь цей час… Але, сталося, що сталося... Лісівники і громадяни, які щиро і свідомо цікавляться лісовою галуззю і лісом, зможуть "відділити зерно від полови", - йдеться в повідомленні Андрія Курінського у Facebook.
Курінський опублікував наказ Держагентства лісових ресурсів від 30 серпня про своє звільнення.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський призначив новим головою Житомирської обладміністрації Віталія Бунечка.
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